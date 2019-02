L’Italia nella bolla del lavoro precario : Nonostante Conte e Di Maio parlino di boom economici e anni bellissimi, l’industria va male. Un’analisi dei dati svela che dietro alle previsioni negative c’è anche da aggiungere la crescita di un lavoro sempre più precario. Leggi

Isola - eliminati nella puntata di ieri : Giorgia torna in Italia - Bettarini con Kaspar : La sesta puntata dell'Isola dei famosi è andata in onda in prima serata su Canale 5 e si è assistito a una doppia eliminazione. La prima a uscire dal gioco è stata Giorgia Venturini, in nomination la scorsa settimana con Marco e Luca. Una seconda eliminazione a sorpresa, ha visto invece l'eliminazione di Stefano Bettarini, sconfitto al televoto flash. L'ex calciatore, a differenza di Giorgia, ha accettato di rimanere sull'Isola che non c'è ...

Silvio Berlusconi lascia a Antonio Tajani il posto di capolista di Forza Italia nella circoscrizione Centro : Lo aveva anticipato a Porta a Porta da Bruno Vespa , che non si sarebbe candidato in tutte le circoscrizioni come capolista di Forza Italia in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. E ...

Il Giro d’Italia 2020 è già nella storia : una delle tappe più importanti partirà dalla base delle Frecce Tricolori : 1/5 ...

Emma a RADIO Italia LIVE si cimenta nella prima "Ma che palle challenge" : Puoi consultare ONE.org per saperne di più su queste incredibili eroine e firmare la petizione per rendere giustizia alle donne in tutto il mondo. Perché nessuna di noi sarà uguale se tutte non ...

Meteo - l’Italia ripiomba nella morsa del gelo : al Sud termometro giù di 10 gradi : Nel pieno di una fase molto anomala dal punto di vista climatico, ecco arrivare all'orizzonte un generale cambiamento della circolazione con un possibile ritorno a condizioni di freddo intenso. Secondo gli esperti Meteo, il tempo peggiorerà a partire da venerdì. Atteso generale e brusco calo delle temperature al Sud.Continua a leggere

L'Italia si inchina alla Serbia nella prima amichevole : Azzurrini ko 3-1 a Obrenovac : Al Palazzetto dello Sport di Obrenovac, nel penultimo appuntamento per gli Azzurrini prima del Main Round di qualificazione all' Europeo che si giocherà il prossimo mese in Croazia, i ragazzi di ...

Lombardia - cani e gatti nella tomba coi padroni : approvato il progetto di legge. Forza Italia : “Siamo i primi in Italia” : Amici a quattro zampe per sempre: in Lombardia ora si può davvero. Grazie al progetto di legge approvato martedì dal Consiglio regionale, infatti, animali domestici e padroni potranno essere tumulati nello stessa tomba. “Risultato storico”, per Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia autore dell’emendamento alla riforma dei servizi funebri e cimiteriali. Una norma sullo stesso tema era stata presentata anche dal Movimento ...

Totti - Allegri e Zanetti nella storia : dentro la 'Hall of Fame del calcio Italiano' : ROMA - Si amplia con altri 11 ingressi eccellenti la ' Hall of Fame del calcio italiano ', istituita nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del calcio per celebrare giocatori, allenatori, ...

Allegri new entry : inserito nella 'Hall of Fame del calcio Italiano' : TORINO - Si amplia con altri 11 ingressi eccellenti la ' Hall of Fame del calcio italiano ', istituita nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del calcio per celebrare giocatori, allenatori, ...

Allegri - Antognoni - Totti e Zanetti nella Hall of Fame del calcio Italiano : ... istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione del Museo del calcio, per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno lasciato il segno in questo sport: un premio al fair play ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - in Val di Fassa tre Italiani nella top ten della prima prova di discesa maschile : prima prova di discesa maschile per i Mondiali juniores in Val di Fassa, tre azzurri nella top-10 prima giornata di allenamenti ufficiali sulla pista LaVolata di Passo San Pellegrino per i discesisti che mercoledì 20 febbraio si giocheranno le medaglie nei Mondiali juniores. Il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaco Manuel Traninger con il tempo di 1’20″34 davanti allo svizzero Lars Roesti e all’altro ...

Cinema al MAXXI - un pellegrinaggio nella storia d'Italia attraverso il ciclismo : È il 1909. In Italia accadono due cose: Filippo Tommaso Marinetti pubblica il Manifesto del Futurismo e Tullo Morgagni, giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport, inventa il Giro d'Italia, la competizione ciclistica dello Stivale famosa oggi in tutto il mondo.Quel primo giro lo vince Costante Girardengo, ci impiega 17 ore e arriva distrutto al traguardo come dopo una lunga guerra. Questi due fatti apparentemente scollegati fra loro ...

Vela – Italia Laser Cup : due successi per il Circolo Savoia nella prima tappa : Vela: prima tappa Italia Laser Cup, due successi per il Circolo Savoia Ottima prestazione dei velisti del Reale Yacht Club Canottieri Savoia nel primo appuntamento dell’Italia Laser Cup 2019, evento con 370 atleti iscritti organizzato dal Circolo Nautico Andora nella cittadina ligure. I giovani bianco blu hanno conquistato due primi posti, con Niccolò Nordera nella classe Laser 4.7 e Mario Prodigo nei Laser Standard under 19. Un risultato ...