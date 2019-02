L' Isola dei famosi | sospetti di Paolo Brosio contro la produzione | Soleil sarebbe favorita

Isola dei Famosi 2019/ Fogli vede la moglie e finisce in nomination - Bettarini fuori : Isola dei Famosi 2019, ieri è andata in onda la sesta puntata in prima time: ecco cosa è successo in Honduras, il riassunto.

Isola dei famosi - riassunto 6ª puntata : fuori la Venturini - Fogli in nomination : Non sono mancate le sorprese nella sesta puntata dell'Isola dei famosi che Canale 5 ha trasmesso ieri 20 febbraio in prima serata. Alessia Marcuzzi, in collaborazione con le sue opinionisti Alda D'Eusanio e Alba Parietti, ha informato i telespettatori delle novità della settimana. Inevitabile il riferimento al flirt tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che negli ultimi giorni è stato ravvivato dall'interesse dell'argentino per la naufraga ...

L'Isola dei famosi - Ariadna 'lasciata' da Francesco Acerbi : 'Non siamo fidanzati' : Ieri sera, nel corso della puntata delL'Isola dei famosi in onda su Canale 5, non sono mancati i colpi di scena, i quali hanno tenuto gli spettatori 'incollati' al televisore. Tra i protagonisti della puntata anche la bella Ariadna Romero, tra le nuove arrivate di questa edizione del reality show, la quale in settimana è stata protagonista di un momento fortemente imbarazzante con Jeremias Rodriguez. Tuttavia, ieri sera per la bella Ariadna è ...

Isola dei famosi - il fascino discreto di Ariadna Romero : Se la settimana scorsa era stata l'entrata in gioco di Soleil Sorge a rompere gli equilibri del gruppo, stavolta tocca ad Ariadna Romero cambiare - a modo suo, in maniera totalmente diversa rispetto ...

L'Isola dei Famosi - replica della sesta puntata in streaming e tv su La5 e MediasetPlay : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con il reality dei naufraghi vip più Famosi della televisione italiana, "L'Isola dei Famosi". Mercoledì 20 febbraio, infatti, è andata in onda in prime-time su Canale 5 la sesta puntata del reality di Alessia Marcuzzi dove sono stati eliminati due concorrenti e ne sono stati nominati tre nel corso delle nomination finali. Se per caso non avete avuto modo di guardare la puntata in diretta in ...

Maria De Filippi “promuove” Non Mentire ed è subito trash su Canale 5 durante L’Isola dei Famosi 2019 : Colpo di scena ieri sera durante l'Isola dei Famosi 2019 dove, tra un promo e l'altro, ecco spuntare Maria De Filippi in Non Mentire. La sanguinaria non era in onda in un promo di C'è posta per te o per il prossimo serale di Amici 2019, ma si è trovata nel bel mezzo della pubblicità con la quale Mediaset ha deciso di lanciare la seconda puntata della fiction di Canale 5 in onda proprio domenica 24 febbraio. Dopo la mancata pubblicazione del ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

Isola dei Famosi 2019 - Ariadna Romero scaricata dal calciatore Francesco Acerbi : Nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019, Ariadna Romero è scoppiata in lacrime dopo aver saputo che il ragazzo che stava frequentando, il calciatore della Lazio Francesco Acerbi, l'aveva praticamente scaricata dalle pagine di Spy.Ha dichiarato la modella cubana in collegamento dall'Honduras: “Ci siamo visti pochissimo e quando gli ho comunicato che partivo per l’Isola lui mi ha detto che ‘Io non ti posso promettere che ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo di ...

Isola dei Famosi - Alda D'Eusanio fulmina Jeremias : "Voglio vedere la tua racchetta se si drizza fra qualche giorno" : La love story fra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez procede a gonfie vele. I baci volano e le coccole pure. L' Isola dei Famosi con loro due è diventata un po' più passionale e romantica. E questo ...

Isola dei Famosi - Ariadna Romero scaricata in diretta : "Non me lo aspettavo" : La scorsa settimana è arrivata all' Isola dei Famosi una bellezza rara, una bellezza che ha risvegliato gli animi di tutti i naufraghi. Di chi stiamo parlando? Della stupenda Ariadna Romero. La ...

Isola dei Famosi - il var di Atletico-Juve 'oscura' la riconciliazione tra Fogli e Karin : Prendi una vicenda di presunti tradimenti e cavalcala per una settimana, così da arrivare alla puntata serale con la bomba in mano pronta ad esplodere. Ma una volta in diretta, non solo la questione si sgonfia sul nascere, ma viene oscurata quasi integralmente dalle decisioni del var in Atletico Madrid-Juventus.Succede anche questo all’Isola dei Famosi del 2019, dove il gossip domina su tutto per mancanza di altre dinamiche. La sfortuna ...

Isola dei Famosi 2019 sesta puntata : nominati - eliminati e prime gelosie : sesta puntata Isola dei Famosi: cosa è successo? Eliminato e nominati Cosa è successo durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi? Se non avete visto la diretta o vi siete distratti siete capitati nel posto giusto. Bene, facciamo il punto. I nominati di questa settimana, anche questa volta, sono stati annunciati da Alessia Marcuzzi alla fine, quando […] L'articolo Isola dei Famosi 2019 sesta puntata: nominati, eliminati e prime gelosie ...