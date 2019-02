L' ex di Jane Alexander | Se tornasse non chiuderei la porta | mai dire mai

Jane Alexander dimentica Elia con un altro? L’indiscrezione : Elia Fongaro e Jane Alexander: è finita. Lei ha già un altro? Jane Alexander e Elia Fongaro si sono conosciuti ed innamorati qualche mese fa al GF. I due, una volta poi finita questa esperienza, hanno subito parlato di convivenza. Purtroppo però ecco arrivare un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato: Elia e Jane si sono lasciati. Difatti hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra. Ma non è finita qua perchè è ...

Jane Alexander e Elia Fongaro - è finita : “per profondi contrasti caratteriali” : Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: quello che i supporters della coppia non avrebbero mai voluto leggere l’ha scritto l’attrice di Elisa di Rivombrosa su Instagram, raccontando i motivi della rottura della appassionante love story con il velino di Striscia La Notizia: “È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti catatteriali, e per totale diversità nel ...

Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati : Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati. L’ex velino di Striscia la Notizia e l’attrice si sono detti addio, mettendo fine alla relazione nata durante il Grande Fratello Vip. La love story era iniziata nella casa di Cinecittà quando Jane era ancora fidanzata con Gianmarco Amicarelli. Nel corso del reality l’attrice aveva perso la testa per il modello e aveva deciso di lasciare il musicista in diretta tv, iniziando una ...

Jane Alexander ed Elia non stanno più insieme - lei svela : 'Profondi contrasti' : Tutti i telespettatori del Grande Fratello VIP ricorderanno sicuramente la storia d'amore nata tra Jane Alexander e Elia Fongaro. I due protagonisti si sono conosciuti all'interno del reality show quando la Alexander era fidanzata al di fuori. Tale situazione, però, non le ha impedito di dare luogo ad una frequentazione con un ragazzo più giovane di lei. La loro storia d'amore, tuttavia, ha avuto vita breve dal momento che, dopo appena 4 mesi, ...

Jane Alexander e Elia Fongaro si sono lasciati : le parole dell'attrice : L'idillio amoroso che univa Jane Alexander a Elia Fongaro è giunto al capolinea: l'attrice e l'ex velino si sono lasciati e ad annunciare la fine dell'amore è stata proprio la diretta interessata sui ...