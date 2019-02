Legge 104 e pensione anticipata | requisiti e come uscire dal lavoro

Legge 104 : Ccnl cooperative sociali - agevolazioni e permessi : Legge 104: Ccnl cooperative sociali, agevolazioni e permessi La Legge 104 consente ai lavoratori dipendenti che assistono familiari disabili in situazione di gravità di usufruire di alcune agevolazioni. Tra queste spiccano anche i permessi di lavoro retribuiti. Tra i beneficiari delle agevolazioni previste dalla Legge 104 rientrano anche i lavoratori delle cooperative sociali, come stabilito anche dal Ccnl di riferimento. Legge 104 e ...

Legge 104 : assunzioni disabili e caregiver - le agevolazioni del 2019 : assunzioni Legge 104 nel 2019 I soggetti disabili titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcune agevolazioni. Tuttavia lo stato di disabilità è legiferato anche da altre norme che parlano dell'inserimento professionale del soggetto con handicap. Ad anno appena iniziato, il 2019, non ci resta che andare a guardare la normativa di riferimento a proposito del legame tra ...

Permessi Legge 104 di notte e nei festivi - come evitare di lavorare : Lavoro di notte e nei turni festivi con Legge 104: cosa fare In una recente circolare (la n. 3114/2018), l'Inps ha fornito chiarimenti sui Permessi Legge 104 e sulle modalità di fruizione in alcuni casi particolari; il target di quella comunicazione corrispondeva ai lavoratori che assistevano parenti disabili ed erano chiamati a organizzare turni di lavoro. Nella circolare si ...

?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104 - iter e benefici : iter per pensione anticipata con Legge 104 L'inizio del 2019 si sta contraddistinguendo per l'accesissimo dibattito in materia previdenziale. Ricordiamo che dal 29 gennaio 2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore le nuove misure predisposte dal Governo Conte. Sostanzialmente il nuovo sistema prevede la possibilità di andare in ...

Visita fiscale Inps e congedo straordinario Legge 104 - quali benefici : benefici Visita fiscale Inps 2019 I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che si assentano dal lavoro causa malattia sono soggetti a Visita fiscale Inps. Il medico di base è infatti tenuto a inoltrare il certificato medico introduttivo all'Istituto, mentre il lavoratore dovrà avvisare tempestivamente il proprio datore. L'Inps, potenzialmente anche su ...

Aggravamento Legge 104 e documenti da presentare - come averlo : documenti Aggravamento Legge 104, quali sono Tra Legge 104 e invalidità civile spesso si può perdere l'orientamento nella giungla di documenti e certificati. Potrebbe essere il caso dell'Aggravamento di invalidità civile. Ovvero quella eventualità in cui un soggetto già riconosciuto invalido, dopo accertamenti effettuati successivamente, riscontri un peggioramento dell'invalidità ...

Detrazioni fiscali 730/2019 per disabili e Legge 104 - la casa di riposo : disabili e Legge 104, le Detrazioni 2019 I costi che molti anziani o molte famiglie affrontano per la residenza all'interno di case di riposo sono detraibili dal punto di vista fiscale? Se sì, in che misura? In maniera semplice ma altrettanto esaustiva cercheremo di dare risposta ai due quesiti. E di farlo con la massima chiarezza. Partiamo da una prima risposta: non è ...

Legge 104 : tutte le agevolazioni familiari - chi può richiederle. La guida : Richiesta agevolazioni familiari con Legge 104 2019 Quali sono le agevolazioni previste dalla Legge 104? A chi spettano? E come fare domanda? I benefici portati dalla Legge 104 sono diversi e appartenenti a differenti campi. La Legge riguarda tutti quei soggetti che vivono in condizione di disabilità e quindi necessitano di cure particolari; e in special modo coinvolge ...

Legge 104 : alternanza permessi per i familiari - iter e procedura : procedura alternanza permessi Legge 104 L'articolo 33 della Legge 104 stabilisce per i lavoratori dipendenti che sono familiari di persone con handicap in situazione di gravità a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito. Lo scopo è quello di assistere i familiari disabili, pertanto la maggior parte della giornata presa come permesso dovrà essere fruita proprio in tal ...

Legge 104 : abuso agevolazioni e permessi - cosa succede ai beneficiari : abuso Legge 104, quali sono le condanne L'abuso dei permessi Legge 104 è una pratica scorretta che fa il lavoratore sia nei confronti del suo datore, sia nei confronti dell'Inps che paga i giorni di permesso retribuito. La scorrettezza, inoltre, è anche nei confronti dei colleghi di lavoro i quali si trovano a dover caricare sulle loro spalle il lavoro lasciato in sospeso ...

Legge 104 Inps con mal di schiena : come avere agevolazioni e permessi : Mal di schiena e Legge 104, come si ha Nell'elenco delle patologie che consentono la maturazione dei diritti della Legge 104 spicca l'artrite reumatoide, che può provocare il dolore alla cervicale e che potrebbe determinare una percentuale di invalidità fino al 100%. Restando più confinati nel semplice mal di schiena, anche quest'ultimo può dare diritto ad alcune ...

Legge 104 : novità 2018 e permessi - licenziamento è possibile. I casi : Abuso permessi Legge 104: quando il licenziamento è legittimo Tra le novità 2018 sulla Legge 104 ve ne sono alcune interessanti emerse da recenti sentenze della Cassazione, che riguardano in particolare il comportamento da assumere in caso il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 sia scorretto. Ovvero che il lavoratore non li sfrutti per ...

Legge 104 : bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali : bonus Inps per caregiver: le agevolazioni Legge 104 Un bonus Inps da 1.900 euro per caregivers che assistono familiari disabili. Una misura allo studio, ma di fatto congelata e non in dirittura d' arrivo. Ecco in cosa consisteva il beneficio. Un bonus dell' importo di euro 1.900 erogato dall' Inps per coloro che assistono familiari disabili o anziani ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i permessi : permessi Legge 104 con patologie psichiche: l' elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell'elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l'elenco di tali malattie è ...