Le riprese di Sex Education 2 al via in primavera | parla l’interprete di Eric | “Spero

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Dopo l'annuncio ufficiale di Netflix sul rinnovo della serie, ledi Sex2 hanno già una data d'inizio: il primo ciak sarà battuto in, per l'esattezza a maggio, dunque la nuova stagione potrebbe arrivare già entro un anno dalla prima.A confermare i piani per leè Ncuti Gatwa, interprete dinella serie: il suo è certamente uno dei personaggi più innovativi ed originali di questo format che mescola commedia e teen drama con una trama orientata alla scoperta della sessualità tra gli adolescenti. Un ottimo mix che ha garantito alla serie un grande successo di pubblico (Netflixdi circa 40 milioni di flussi streaming in un mese) e di critica.Intercettato sul red carpet dei Brit Awards 2019 da Digital Spy, Ncuti Gatwa ha dichiarato che il seguito della serie sarà girato molto presto in Galles.La seconda stagione ci sarà. Iniziamo le ...