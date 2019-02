Laureati in Italia | Anief | solo il 23% rispetto al 39% della UE

Offerte di lavoro : Poste Italiane assume Laureati in Economia : Poste Italiane sta attualmente ricercando giovani laureati (profilo Junior) per consulenza in ambito assicurativo e finanziario. Tali assunzioni sono state previste dal piano strategico "Deliver 2022" in un'ottica futura di potenziamento dell'area commerciale nel settore dei Servizi Finanziari. I neo-assunti saranno collocati negli uffici postali di tutto il territorio nazionale. L'azienda è una delle più grandi realtà nel settore finanziario e ...

Concorsi pubblici gennaio 2019 per diplomati e Laureati al nord Italia : Concorsi pubblici gennaio 2019 per diplomati e laureati al nord Italia Concorsi pubblici di gennaio 2019 Nuovi Concorsi pubblici del Comune di Milano per Istruttori Servizi Educativi, del Politecnico e del Policlinico San Martino di Genova per laureati e diplomati in scadenza a gennaio 2019. Il Comune di Milano ha indetto un bando di concorso per 51 posti come Istruttore dei Servizi Educativi per la Scuola dell’Infanzia categoria C – ...

I giovani Laureati italiani hanno gli stipendi più bassi d'Europa : La società di consulenza Willis Towers Watson ha realizzato un’indagine che mette a confronto le retribuzioni di circa 60 Paesi, esaminando principalmente i dipendenti di aziende multinazionali

Stipendi - “Italia ultima in Europa per retribuzione reale dei giovani Laureati. In testa lussemburghesi e svizzeri” : I giovani laureati italiani, tenendo conto anche delle imposte e del costo della vita, sono i meno pagati d’Europa. In testa alla classifica del Vecchio continente ci sono i coetanei di Lussemburgo e Svizzera, con una retribuzione reale doppia rispetto agli italiani. Sono i risultati di uno studio pubblicato dalla società di consulenza Willis Towers Watson, che ha passato in rassegna le retribuzioni di una sessantina di paesi. L’indagine ...

Assunzioni Eurospin di Laureati e diplomati in varie città d'Italia - tra cui Verona : La famosa azienda italiana che opera nel settore della grande distribuzione organizzata è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire presso diversi punti vendita Eurospin sparsi in tutta Italia. La catena nasce nel 1993 a San Martino Buon Albergo ed oggi è leader in Italia nel settore discount. La società può contare su un gruppo di più di 9.000 collaboratori e l'espansione sembra comunque continuare, con conseguente crescita dei ...

FS Italiane si conferma l'azienda più ambita dai giovani Laureati : Il Gruppo FS Italiane resta al primo posto nella classifica delle aziende più ambite dai giovani laureati e si aggiudica per il quinto anno consecutivo il titolo di "Best Employer of Choice 2019" . Il ...

Di Maio sceglie Lino Banfi per rappresentare l'Italia all'Unesco : "Basta Laureati - porterò un sorriso" : L'annuncio di Luigi Di Maio nel corso dell'evento del M5s sul reddito di cittadinanza. "Io voglio portare il sorriso ovunque...

Italian Trade Agency : tirocini da 800 euro per Laureati e disoccupati : E' stato erogato un bando relativo alla selezione di giovani tirocinanti presso l'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese Italiane.L'ICE si occupa di rafforzare e consolidare lo sviluppo economico delle imprese Italiane sul mercato estero e di attirare nuovi investimenti; è dotata di un'organizzazione molto dinamica, nonchè di una fitta rete di uffici all'estero. L'obiettivo dell'ICE è quello di ...

Ciao Italia - 28 mila Laureati hanno salutato il Belpaese nel 2017 : Il futuro di un paese è da sempre legato a doppio filo a quello della sua fetta di popolazione più giovane che rappresenta la risorsa più preziosa in termini di competenze e quindi di prospettive di ...

Ciao Italia - 28 mila Laureati hanno salutato il Belpaese nel 2017 : Partecipazione politica al minimo Italiani e politica, sempre più due poli opposti. Tocca infatti 'un nuovo minimo' la partecipazione politica degli Italiani nel 2017. Il 59,4% del campione ...