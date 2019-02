Latte | oggi l' incontro decisivo | pastori minacciano di bloccare i seggi

Daniela Poggiu - "pastoressa" sarda che non uccide gli agnelli : "Col Latte il guadagno è poco - ma resisto" : Daniela è una ragazza sarda di 27 anni e di mestiere fa il pastore (anzi la "pastoressa", come lei stessa ama definirsi), per scelta non uccide gli animali. Nella sua azienda, infatti, si occupa solo di allevamento e produzione di latte.Non macelliamo gli animali. Io non ho mai fatto male e tanto meno ucciso uno dei miei agnelli. Non l'ho mai fatto. E non lo farei mai.Queste le parole di Daniela Poggiu, ex studentessa nuorese intervistata ...