Land | trama | cast e curiosità del film al cinema dal 21 febbraio

Kong : Skull IsLand : trama e cast del film in prima tv Canale 5 : Kong: Skull Island: trama e cast del film in prima tv Canale 5 Il mito di King Kong rivive nel film del 2017 diretto Jordan Vogt-Roberts. Il mostruoso gorilla, divenuto simbolo del passaggio dal Cinema tradizionale alle riprese arricchite da effetti speciali, torna ad essere protagonista di un film d’azione. Kong, venerato come un Dio dalla popolazione indigena di Skull Island si invaghisce di una giovane esploratrice. La donna, ...

Kong : Skull IsLand - trama - cast e curiosità del film reboot : Ancora una volta King Kong: il celebre e gigantesco mostro che fece la sua prima apparizione cinematografica nel 1933 è di nuovo al centro di una pellicola questa volta dal titolo Kong: Skull Island del 2017. In onda su Canale 5 alle 21,20 lunedì 11 febbraio il film è diretto da Jordan Vogt-Roberts e rappresenta un reboot (dopo il bellissimo King Kong con Jack Black e Naomi Watts diretti da Peter Jackson) che entra a pieno titolo nel ...

Red Land – Rosso Istria : trama e cast del film in prima tv Rai 3 : Red Land – Rosso Istria: trama e cast del film in prima tv Rai 3 Red Land è il film diretto da Maximiliano Hernando Bruno, distribuito nelle sale cinematografiche nel 2018. Tema principale della pellicola è il dramma delle Foibe, vissuto però attraverso gli occhi di una studentessa Istriana, uccisa nel 1943. La sua unica colpa fu quella di essere nata in quella che per lungo tempo è stata definita la terra di nessuno. Un luogo, da ...

Red Land – Rosso Istria curiosità - trama e cast per una storia vera : Red Land – Rosso Istria, la storia vera di Norma Cosetto per il film in onda venerdì 8 febbraio su Rai3 alle 21,15, una pellicola in prima visione assoluta trasmessa nella programmazione speciale dedicata al Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio. Red Land – Rosso Istria, trama e cast Il film Red Land è diretto da Maximiliano HErnando Bruno e vede nel cast Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin. Siamo nel settembre ...