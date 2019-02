La Stagione della Caccia : presentato il Film TV dal divertente romanzo storico di Andrea Camilleri : In prima serata su su Rai 1 lunedì 25 febbraio, il Film diretto da Roan Johnson con Francesco Scianna, Tommaso Ragno, Miriam Dalmazio e Ninni Bruschetta.

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : 13 azzurri all’assalto nel secondo Slam della Stagione : Nuovo appuntamento di rilievo alle porte per il circuito maggiore di Judo, che da venerdì 22 a domenica 24 febbraio si trasferisce a Dusseldorf (Germania) per il secondo torneo Grand Slam della stagione 2019 dopo l’esordio a Parigi. 683 atleti provenienti da 97 Paesi di tutto il mondo si daranno battaglia in una delle competizioni più spettacolari ed importanti dell’anno per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di ...

Suburra 2 - i protagonisti della Stagione 2019 : L'intero cast di Suburra 2 ha festeggiato, ieri sera, in un party esclusivo al Circolo degli Illuminati, l'avvio della nuova stagione televisiva su Netflix. Alessandro Borghi - candidato come miglior ...

La Stagione della caccia : trama - cast e anticipazioni del film su Rai 1 : La stagione della caccia: trama, cast e anticipazioni del film su Rai 1 trama e cast La stagione della caccia Rai 1 L’attesa è finita, lunedì 25 febbraio 2019 andrà in onda in prima serata su Rai 1 La stagione della caccia. Il film per la televisione diretto da Roan Johnson è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 1992. La pellicola è ambientata nell’amata Sicilia di Montalbano ma con un notevole ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Francesco Molinari sfida i migliori nel primo grande appuntamento della Stagione : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio il WGC-Mexico Championship 2019, primo dei quattro tornei del World Golf Championships che raccoglierà come di consueto il meglio del panorama Golfistico internazionale. Il montepremi particolarmente elevato e l’altissimo livello dei partecipanti hanno chiamato a raccolta le stelle dei tre principali circuiti mondiali, European, PGA e Asian Tour, presso il Club de ...

Suburra 2 : cast - trama e curiosità della seconda Stagione in arrivo il 22 febbraio su Netflix : Debutta venerdì 22 febbraio 2019 la seconda stagione di Suburra, la serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Fiction. Suburra 2, la trama Il prezzo del potere è il tema esplicito al centro dei nuovi 8 episodi. La storia è ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma, a tre mesi dalla fine della prima stagione. La battaglia tra ...

Suburra : "una serie amata anche in Vietnam" per Netflix. I temi della conferenza stampa della seconda Stagione : Dopo lo scarso riscontro dei primi due episodi della prima stagione su Rai 2 con lo spostamento, anticipato da TvBlog, nella seconda serata di lunedì dal 4 marzo, Suburra ritorna nel suo luogo più naturale, Netflix la piattaforma che l'ha lanciata nel 2017 come prima serie originale italiana. Venerdì 22 febbraio sarà rilasciata la seconda stagione, non solo in Italia ma in tutti i paesi in cui la piattaforma è presente. Suburra 2 la ...

Prime foto di Rodrigo de la Serna sul set de La Casa di Carta 3 - la new entry argentina della terza Stagione : La Casa di Carta 3, creata da Álex Pina e originariamente prodotta dalla società spagnola Atresmedia, debutterà entro quest'anno con nuovi episodi prodotti anche da Netflix: dopo essere stato il grande evento seriale del 2018 diventando anche la serie non in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma streaming, infatti, Netflix ha deciso di entrare nella produzione della terza parte, che sarà distribuita entro il 2019. Tra le tante ...

Call of Duty Black Ops 4 : I contenuti della nuova Stagione Operazione Colpo Perfetto : Call of Duty Black Ops 4 si espande con Operazione Colpo Perfetto, la quale introduce numerosi contenuti inediti, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Call of Duty Black Ops 4: Tutti i dettagli su Operazione Colpo Perfetto La nuova stagione di contenuti introduce: Un nuovo specialista Elementi di personalizzazione Nuovi equipaggiamenti Aggiornamenti per le mappe ….. molto altro Dan Bunting, Co-Studio Head di Treyarch ha ...

La Stagione della caccia : trama - cast e anticipazioni del film su Rai 1 : La stagione della caccia: trama, cast e anticipazioni del film su Rai 1 L’attesa è finita, lunedì 25 febbraio 2019 andrà in onda in prima serata su Rai 1 La stagione della caccia. Il film per la televisione diretto da Roan Johnson è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 1992. La pellicola è ambientata nell’amata Sicilia di Montalbano ma con un notevole salto indietro nel tempo. La storia infatti si ...

Britannia 2 - nelle prime immagini della seconda Stagione c’è Harka : anticipazioni : Rilasciate le prime immagini della seconda stagione di Britannia, la produzione originale Sky in arrivo nel corso dell’autunno 2019, a un anno e mezzo di distanza dalla prima stagione. Dramma storico che parte da una descrizione cruda della realtà del tempo ma contiene anche delle suggestioni decisamente più fantasy, la serie racconta la cruenta lotta tra le forze dell’impero romano e le tribù celtiche residenti sull’isola. I romani ...