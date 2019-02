La porta rossa 2 | riassunto seconda puntata | Cagliostro scopre che il suocero ha un' amante

Replica La porta rossa 2 : dove rivedere la seconda puntata? : La porta rossa 2, dove e quando rivedere la seconda puntata: canale e orario Anche la seconda de La porta rossa sta tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Impossibile non seguire ogni puntata dall’inizio alla fine, la suspense è continua. C’è chi però per diversi motivi non può seguire la messa in onda […] L'articolo Replica La porta rossa 2: dove rivedere la seconda puntata? proviene da Gossip e Tv.

La porta rossa 2 : anticipazioni terza puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni terza puntata di ...

LA porta rossa 2 - anticipazioni terza puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : anticipazioni e trama terza puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 27 febbraio 2019 in prima serata su Rai 2: Dopo aver scoperto che Vanessa interagisce con i defunti, Patrizia Durante fa prelevare la giovane affinché la faccia parlare con il figlio morto. Vanessa mette in scena una finta seduta spiritica (voluta da Cagliostro) per estorcere qualche informazione alla Durante, che in effetti si fa sfuggire qualcosa sulla ...

Anticipazioni La porta rossa 2 : Piras muore e Anna scappa : La porta rossa 2: Anticipazioni della terza puntata Continua anche per la seconda stagione il successo della serie televisiva de La porta rossa 2. Leonardo Cagliostro è un altro gran bel personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli. La firma dell’autore si vede, non mancano i misteri ne La porta rossa 2 che si infittiscono […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: Piras muore e Anna scappa proviene da Gossip e Tv.

Pierpaolo Spollon - intervista : curiosità sull’attore e La porta rossa 2 : Pierpaolo Spollon: l’intervista di Gossip e Tv all’attore L’attore veneto è ormai diventato volto noto delle serie televisive e non solo. Nato a Padova il 10 febbraio del 1989, ha iniziato la carriera di attore quasi per caso. Cercavano alcuni giovani per un film e una produzione si è presentata nel liceo scientifico frequentato da […] L'articolo Pierpaolo Spollon, intervista: curiosità sull’attore e La porta rossa ...

La porta rossa 2 - Terza Puntata : Il Mistero della Fenice! : La Porta Rossa 2, trama Terza Puntata: Filip viene aggredito. Paoletto e Stella ai ferri corti. Lucia viene a trovarsi in una situazione di grosso pericolo. Nuovi sviluppi al processo sulla morte di Cagliostro. Siamo giunti a metà percorso de “La Porta Rossa 2”, in onda su Rai2, e gli intrighi e i misteri sono sempre più fitti e imprevedibili. Tante cose bisogna ancora scoprire ma molte altre vengono a galla a dare ulteriori colpi di scena. ...

La porta rossa 2 Anticipazioni : Stasera su Rai 2 la seconda puntata : Stasera la seconda stagione della fiction Rai con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Scopriamo le Anticipazioni dei due nuovi episodi.

La porta rossa 2 - le losche trame del suocero di Cagliostro : anticipazioni mercoledì 20 febbraio : Continua, con il suo secondo appuntamento inedito targato 2019, la storia del commissario Leonardo Cagliostro – ovviamente c’è sempre il buon Lino Guanciale a prestargli il suo volto. La seconda puntata della nuova stagione de La Porta Rossa (QUI le parole dei protagonisti durante la presentazione della seconda stagione), la fiction un po’ crime e un po’ fantastica ideata anche da Carlo Lucarelli va in onda mercoledì 20 ...

La porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La porta rossa 2/ Bosca svela 'Non sono più single' - Cerlino 'Le mie nozze segrete' : La Porta Rossa 2 andrà in scena questa sera per la sua seconda puntata: ospiti di Vieni da me, Andrea Bosca e Fortunato Cerlino

Seconda puntata de La porta rossa 2 - Vanessa ama Cagliostro e Filip sospettato di omicidio? Trame 20 febbraio : Nella Seconda puntata de La Porta Rossa 2 accadrà veramente di tutto. Nel doppio appuntamento di stasera, 20 febbraio, la serie con Gabriella Pession e Lino Guanciale continuerà a indagare sull'omicidio di Brezigar, svelando nuovi retroscena: Filip è connesso alla vittima? E perché sente Vanessa sempre più distante? Sarà forse colpa dei suoi sentimenti per Cagliostro? Nel primo episodio, Vanessa trova un quaderno tra gli effetti personali di ...

La porta rossa 2 - anticipazioni terza puntata : la morte di Piras : anticipazioni La porta rossa 2, terza puntata: la finta seduta Buon successo per la prima puntata de La porta rossa 2 seguita da 3.043.000 telespettatori pari al 12,50% di share. Cosa succederà nella terza puntata de La porta rossa 2 in onda mercoledì 27 febbraio? La fiction con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Ettore Bassi è sempre più avvincente. Cagliostro vuole scoprire il legame tra Jonas che è uscito dal coma e il suo assassinio. Anna ...

La porta rossa 2 terza puntata : trama e anticipazioni 27 febbraio : LA Porta Rossa 2 terza puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento mercoledì 27 febbraio 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 terza puntata: trama e anticipazioni 27 febbraio La Porta Rossa 2 terza puntata – episodio 5. Dopo le rivelazioni di ...

La porta rossa 2 - anticipazioni seconda puntata : Se nella prima puntata i misteri erano già tanti, nella seconda puntata de La Porta Rossa 2, in onda questa sera, 20 febbraio 2019, alle 21:20 su Raidue, lo saranno ancora di più. Cagliostro (Lino Guanciale), infatti, viene a conoscenza di alcuni segreti legati alle persone che lo circondano, mentre il processo sul suo omicidio prosegue. La Porta Rossa 2, la recensione Cagliostro resta ...