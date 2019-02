La nuova luna di Nettuno | in un’animazione dell’Esa

wired

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Scopriamo ancora nuovi satelliti naturali nel Sistema solare. L’ultimo arrivato in famiglia si chiama Ippocampo, un piccolo oggetto roccioso in orbita attorno a. Con un raggio di appena 17 chilometri, era sfuggito all’occhio della sonda Voyager 2, che invece aveva scovato (già nel 1989) le altre lune del grosso pianeta.Ma non è passato inosservato al telescopio spaziale Hubble, raccontano sulle pagine di Nature gli scienziati del Seti Institute di Mountain View, in California. Una delle ipotesi sulla sua origine è che sia il frutto di uno degli incidenti interni al sistema planetario, e che non sia altro che il frammento di uno dei satelliti più massicci, Proteo. In questa animazione, ecco come i ricercatori hanno descritto Ippocampo, pur non avendo ancora molti dettagli sull’aspetto della sua superficie.(ESA/Hubble, Nasa, L. Calçada)La...