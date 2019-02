La musica di Yoshi' s Island DS compare in un gioco flash educativo dell' EPA americana

eurogamer

: Il governo americano ha usato la musica di Yoshi's Island in un gioco educativo sul ricicl...… - VG247it : Il governo americano ha usato la musica di Yoshi's Island in un gioco educativo sul ricicl...… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) L'Agenzia per la protezione ambientale(EPA) ha recentemente pubblicato unper sensibilizzare la popolazione al riciclaggio. La cosa che tuttavia colpisce è che il titolo presenta una musichetta che ogni fan di Mario riconoscerà sicuramente. Naturalmente parliamo di quella di'sDS.Come riporta Gameinformer, laè stata probabilmente eliminata, tuttavia la redazione conferma senza il minimo dubbio che la traccia usata dall'EPA è quella del titolo Nintendo. L'ente ha inoltre commentato il fatto ai microfoni di The Verge:"IlRecycle City Challenge è stato creato per l'EPA da un privato. Stiamo verificando se tale privato è in possesso dei permessi per l'uso."Leggi altro...