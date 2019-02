La madre di Belen difende il figlio di Corona su Instagram

dilei

(Di giovedì 21 febbraio 2019) LadiRodriguez non ci sta e suscende in campo perre ildi FabrizioCarlos ha solamente 16 anni, ma è già finito nel mirino di tantissimi haters che sui social continuano ad insultarlo. Gli ultimi attacchi sono arrivati dopo cheha postato sul suo profilouno scatto che lo ritrae in un locale insieme al. Nella foto l’adolescente è seduto sulle gambe del padre, mentre nella didascalia si legge la parola “vita”.I follower però non hanno gradito il post e in tanti hanno criticato Carlos, arrivando persino ad offenderlo. In sua difesa è intervenuta Nina Moric, infastidita dai commenti cattivi e offensivi. “Comemi vergogno dei vostri commenti – ha scritto la modella ed ex moglie di-. Parlate di un sedicenne senza il minimo pudore. Ma da piccoli siete caduti dal seggiolone? ...