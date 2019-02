La Juve cade a Madrid

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo : Juventus-Parma 1-0 - il lusitano calcia cadendo - la deviazione di Iacoponi inganna Sepe : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di ...

Coppa Italia : la Juventus cade a Bergamo e dice addio al possibile triplete : Dopo Milan e Fiorentina, la terza squadra ad approdare in semifinale di Coppa Italia Tim è l'Atalanta che a gran sorpresa annienta la Juventus nei Quarti di finale con un secco 3-0 e sancisce la fine del sogno bianconero di un possibile "triplete". Una prestazione extraterrestre quella della squadra nerazzurra allenata da Gianpiero Gasperini, padrona del campo dall'inizio alla fine, che ferma la Juventus grazie alla rete di Castagne e alla ...

La Juventus inaugura a Shanghai la quinta Academy in Cina : Il club bianconero ha inaugurato la Academy a Shanghai, la quinta in Cina, dopo quelle a Zhuhai, Meishan, Tianjin e Nanjing. L'articolo La Juventus inaugura a Shanghai la quinta Academy in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - i risultati della 20giornata : la Juve Stabia allunga - il Piacenza cade a sorpresa : Si chiude il 2018 anche in Serie C, con i tre gironi in campo per la 20giornata di campionato. Nel girone A si riapre la corsa alla vetta della classifica, per la sconfitta interna della capolista ...

Calcio - anche la Roma cade sotto i colpi della Juventus. Decide Mandzukic : bianconeri ancora imbattuti : Con la vittoria di una sempre più dominatrice del campionato Juventus sulla Roma per 1-0 si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-19. Gol decisivo di Mandzukic al 35° minuto in un match ricco di occasioni da ambo le parti, con Olsen che impedisce più volte la gioia del gol a Cristiano Ronaldo riscattando la deludente prestazione della scorsa settimana contro il Genoa e la Roma che nel secondo tempo tiene testa ai ...

Calciomercato Juventus - si profila un colpo pazzesco per i bianconeri : in arrivo un big in scadenza : La Juventus è già concentrata sulla prossima finestra di mercato, i nomi sul taccuino di Paratici fanno sognare i tifosi bianconeri Messo al sicuro il titolo d'inverno con la vittoria sulla Roma , la ...