La Cassazione ha confermato la condanna a Roberto Formigoni

Facebook - Cassazione : “Confermato licenziamento per chi lo usa al lavoro” : Usare Facebook sul posto di lavoro può causare il licenziamento. Anche secondo la corte di Cassazione che ha reso definitivo quello di una donna della provincia di Brescia, impiegata come segretaria part time in uno studio medico. La Suprema corte ha messo il bollo sulla decisione emessa dalla corte d’appello che aveva ritenuto la gravità del comportamento in “contrasto con l’etica comune”, tanto da incrinare il rapporto di ...