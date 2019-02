Kessisoglu e i big della musica lanciano la canzone per Genova

Le immagini del backstage della toccante canzone per Genova “C’è da fare” scritta da Polo Kessisoglu e incisa con 25 big della musica italiana : Il 14 agosto 2018 crolla una parte del Ponte Morandi di Genova provocando 43 vittime e 566 sfollati, quello stesso giorno Paolo Kessisoglu, attore, conduttore e comico genovese inizia a comporre “C’è da fare’, una canzone d’amore per la sua città: “Il giorno del crollo del ponte Morandi mi trovavo lontano negli Stati Uniti e non potendo fare nulla, trovato un pianoforte in una libreria di San Francisco, mi sono seduto e ho scritto questa canzone ...