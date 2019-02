Juventus: tracollo Champions, ecco cosa non ha funzionato

lanotiziasportiva

Juventus, la sconfitta fa male anche in Borsa: tracollo del titolo

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Lasi concentra sulla sfida di Bologna, per provare a dimenticare la brutta serata del Wanda Metropolitano, dove sono usciti i limiti degli uomini di Allegri/ SERIE A NEWS – Dopo la serataccia del Wanda Metropolitano, laprova a rialzare la testa e a pensare alla trasferta di Bologna, per dare l’ennesima ipoteca sull’ottavo scudetto di fila, che sembra essere sempre più vicino. Tuttavia, la brutta sconfitta con l’Atletico Madrid rischia di creare scorie non solo in campionato, ma anche per la gara di ritorno diLeague, in programma all’Allianz Stadium il 12 Marzo. Ora vediamo cheè mancato alla squadra di Massimiliano Allegri.: flop Dybala, difesa da rivedere?/ DYBALA / CHIELLINI / BONUCCI – Le note dolenti della serata di ieri sono riassumibili in 3 punti: il primo riguarda Paulo Dybala. ...