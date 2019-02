Juventus | tonfo anche in Borsa dopo la batosta di Madrid

calcioweb.eu

: #Juventus crolla in Borsa, ecco quanto costa l'uscita dalla Champions. Tonfo anche per #Prysmian. Oggi cda #Telecom… - titta_ferraro78 : #Juventus crolla in Borsa, ecco quanto costa l'uscita dalla Champions. Tonfo anche per #Prysmian. Oggi cda #Telecom… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Juventus, tonfo d'Europa. L'Atletico Madrid stravince 2-0 - -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Prosegue la fase di “cauto ottimismo” sui listini europei in attesa dell’esito dei colloqui tra Cina e Stati Uniti sul dossier dazi ei verbali della Fed, che mostrano divisioni tra i governatori sulle strategie da intraprendere sul fronte della politica monetaria e dei rialzi dei tassi di interesse. Ieri, ladi Wall Street ha chiuso in modesto rialzo, con il Dow a 25.954 punti (+0,24%) e il Nasdaq piatto a 7.489 punti (+0,03%). Le asiatiche sono per lo più positive: ladi Tokyo archivia le contrattazioni in progresso dello 0,15% a 21.464 punti. In questo scenario, le Borse europee aprono per lo più in territorio positivo tranne Londra, che parte in calo dello 0,3%. Ladi Milano segna un modesto +0,15%,+0,3%, Francoforte +0,4% e Parigi +0,03%. Sul paniere principale di Piazza Affari è pesante lala sconfitta di ieri in ...