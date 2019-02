Juventus | la rimonta parte dai social Allegri | 20 giorni per vincere

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis non credono alla rimonta alla Juventus : La Gazzetta dello Sport si focalizza sugli obiettivi che il Napoli si pone per questa stagione: 'Prima di tutto, gli obbiettivi da centrare. A prescindere da quanto, poi, avverrà a fine stagione. Nulla potrà distrarre ...

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights e sintesi della partita. Bianconeri rimontati da Gervinho - Ronaldo non basta : La Juventus sta affrontando un momento di crisi: dopo essere stata eliminata dall’Atalanta in Coppa Italia con un sonoro 3-0, i Bianconeri hanno pareggiato col Parma per 3-3 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri volevano tornare al successo anche per rispondere al Napoli che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria e sembravano avere in tasca la vittoria prima dell’ultimo quarto ...

Juventus batte Lazio in rimonta 1-2 con goal di Cancelo e Ronaldo : Lazio-Juventus è stato è il posticipo della ventunesima giornata di Serie A, giocata domenica sera alle ore 20:30. I bianconeri hanno vinto per 2-1 al termine di un match molto combattuto fino alla fine....Continua a leggere

