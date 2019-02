Isola dei Famosi | Riccardo Fogli tradito? L’ultima ipotesi bomba

Isola dei Famosi - Paolo Brosio : "Prova del fuoco taroccata" : All'Isola dei Famosi si riaccendono le polemiche dopo la vittoria di Soleil alla prova del fuoco. Il pubblico da casa ha notato che la fiamma rivolta verse di lei era più più lontana rispetto agli altri, durante la diretta Paolo Brosio ha lanciato pesanti accuse contro la trasmissione: "Quando io e Grecia abbiamo fatto la prova insieme ci siamo sbruciacchiati, la fiamma di Soleil era lontanissima".Paolo Brosio lamenta irregolaritàDurante la ...

Isola dei Famosi - Brosio denuncia : 'La Sorgè avvantaggiata nel suo insediamento a leader' : La prova che ha determinato l'insediamento a leader di Soleil Sorgè una settimana fa, non smette di far discutere; dopo la protesta che c'è stata sui social network per la differenza di trattamento che avrebbero ricevuto la ragazza e Aaron Nielsen, ci ha pensato Paolo Brosio a rincarare la dose durante la diretta del 20 febbraio. Il giornalista ha denunciato la palese diversa intensità che secondo lui avevano le fiamme che la produzione ha ...

Isola dei famosi - disastro per Alessia Marcuzzi. Il vip che la inchioda : 'Reality è una farsa' : Continua a tenere banco la vicenda della prova del fuoco con cui, nel corso della sesta puntata de L'Isola dei famosi , Soleil Sorgè si era assicurata il grado di capitana. Infatti, nella sesta ...

Isola dei Famosi 2019/ Ascolti pessimi - la Juve da il colpo di grazia al reality : Isola dei Famosi 2019, ieri è andata in onda la sesta puntata in prima time: ecco cosa è successo in Honduras, il riassunto.

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio : Soleil è stata favorita per diventare leader : Paolo Brosio e Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Dopo la sfuriata di mercoledì scorso contro la produzione dell’Isola dei Famosi 2019, ieri sera Paolo Brosio ha nuovamente attaccato il programma nel corso della diretta. Questa volta, però, nessuna arringa dovuta alle pessime condizioni in cui il gruppo è costretto a vivere a Playa Uva, ma una denuncia pacata e netta sulle condizioni di favore di cui ha goduto Soleil Sorge. Durante ...

Isola dei Famosi : la Romero mollata in diretta da Acerbi a causa della lontananza : Ariadna Romero ,nonostante sia sbarcata da poco in Honduras, sta facendo molto parlare di sé. La naufraga ieri, durante una nuova puntata dell'Isola dei Famosi è stata mollata dal suo presunto fidanzato, Francesco Acerbi. A quanto pare la notizia del presunto flirt è stata svelata qualche giorno fa sulle pagine del settimanale Spy. Il difensore della Lazio sulle pagine della rivista di cronaca rosa ha riferito che per via della lontanza ha ...

Alessia Marcuzzi incinta? All'Isola dei famosi un pancino sospetto : L"outfit scelto da Alessia Marcuzzi durante la sesta puntata de L"Isola dei famosi 2019 ha scatenato il gossip su una presunta gravidanza.La conduttrice, che ha indossato un abito nero aderente arricchito da spilloni color oro, ha messo in evidenza un pancino che ha immediatamente fatto mormorare il web. La Marcuzzi, nota per il suo fisico statuario, non aveva mai mostrato - almeno fino alla serata del 20 febbraio - forme tondeggianti. Che sia ...

Isola dei famosi : ecco perché Karina Cascella era seduta tra il pubblico : Isola dei famosi, Karina Cascella seduta tra il pubblico: ecco perché l’opinionista ha preso parte alla trasmissione I più attenti telespettatori de l’Isola dei famosi, ieri sera, hanno sicuramente notato Karina Cascella seduta tra il pubblico presente in studio. L’opinionista di Barbara d’Urso, essendo un volto noto, è stata individuata dai telespettatori più vigili che, […] L'articolo Isola dei famosi: ecco perché ...

Stefano Bettarini rimane a l’Isola dei famosi : la reazione di Nicoletta : Isola dei famosi, Stefano Bettarini rimane in gara dopo l’eliminazione: la reazione di Nicoletta Larini Tra le principali fan di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi c’è sicuramente lei, la fidanza: Nicoletta Larini. La giovane, ospite fissa in tutte le puntate, ha fino ad oggi dimostrato il suo sostegno e il suo amore al naufrago […] L'articolo Stefano Bettarini rimane a l’Isola dei famosi: la reazione di ...

Isola dei famosi - disastro per Simona Marcuzzi. Il vip che la inchioda : "Reality è una farsa" : Continua a tenere banco la vicenda della prova del fuoco con cui, nel corso della sesta puntata de L'Isola dei famosi, Soleil Sorgè si era assicurata il grado di capitana. Infatti, nella sesta puntata del reality, andata in onda ieri sera 20 febbraio, Paolo Brosio ha lanciato delle accuse pesanti ne

Isola dei famosi - disastro per Simona Marcuzzi. Il vip che la inchioda : 'Reality è una farsa' : Continua a tenere banco la vicenda della prova del fuoco con cui, nel corso della sesta puntata de L'Isola dei famosi , Soleil Sorgè si era assicurata il grado di capitana. Infatti, nella sesta ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata : le sorelle Mihajlovic - Riccardo Fogli e Luca Vismara in nomination : Eliminati Giorgia Venturini e Stefano Bettarini, che raggiunge Kaspar Capparoni sull’ultima spiaggia.

Ascolti tv mercoledì 20 febbraio : molto male per l’Isola dei Famosi : Ascolti tv mercoledì 20 febbraio 2019: nuovo calo per l’Isola dei Famosi, Rai 1 stravince Quest’anno l’Isola dei Famosi non sembra riuscire ad ottenere grandi successi. Il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi ancora non è riuscito a conquistare l’attenzione dei telespettatori italiani. Parlano chiaro e tondo i dati di Ascolti del prime time. Nuovo calo […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 20 febbraio: molto male ...

Isola dei famosi - la Marcuzzi perde le staffe contro Kaspar : 'Non avere questa arroganza' : Ieri, mercoledì 20 febbraio, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi. Gli animi all'interno del reality show si sono subito infiammati in occasione di un dibattito con il naufrago solitario Kaspar Capparoni. La conduttrice Alessia Marcuzzi, infatti, ha aperto il collegamento con "l'Isola che non c'è" per poter discutere di alcune questioni con il naufrago. Nel caso specifico si parlava della prova leader vinta da Marco ...