Isola dei famosi | la Marcuzzi perde le staffe contro Kaspar | ' Non avere questa arroganza'

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli smonta il corna-gate : “Mi fido ciecamente di mia moglie”. E scatta la “palpatina” : Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini hanno dimostrato che il legame che li unisce è più forte di qualsiasi gossip. Nei giorni scorsi infatti, erano circolate voci su un presunto tradimento di Karin: “Ci sono state rivelazioni sul tuo matrimonio che hanno alzato un gran polverone“, ha detto la conduttrice, Alessia Marcuzzi, a Fogli durante il confessionale, mostrando uno spezzone di ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei Famosi 2019 sesta puntata riassunto : eliminati e nominati : Isola DEI Famosi 2019 sesta puntata riassunto. L’edizione numero 14 del reality show di sopravvivenza è tornata su Canale 5 mercoledì 20 febbraio. Ecco tutto quello che è successo nel sesto appuntamento serale con l’Isola Dei Famosi 2019 tra eliminati, sorprese e nomination. DOVE VEDERE LE PUNTATE Isola Dei Famosi 2019 sesta puntata riassunto: eliminati A inizio puntata abbiamo scoperto il nome del naufrago eliminato ...

Isola dei Famosi 2019/ Fogli vede la moglie e finisce in nomination - Bettarini fuori : Isola dei Famosi 2019, ieri è andata in onda la sesta puntata in prima time: ecco cosa è successo in Honduras, il riassunto.

L'Isola dei famosi - sospetti di Paolo Brosio contro la produzione : Soleil sarebbe favorita : Pioggia di critiche ieri sera alL'Isola dei famosi 2019, dove ci sono state anche le accuse di Paolo Brosio nei confronti della produzione del reality show di Canale 5. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che il giornalista durante il momento delle nomination all'interno della palapa ha puntato il dito contro alcune atteggiamenti poco chiari che sarebbero avvenuti in occasione dell'ultima prova leader, dove la bella Soleil Sorge è stata ...

Isola dei famosi - riassunto 6ª puntata : fuori la Venturini - Fogli in nomination : Non sono mancate le sorprese nella sesta puntata dell'Isola dei famosi che Canale 5 ha trasmesso ieri 20 febbraio in prima serata. Alessia Marcuzzi, in collaborazione con le sue opinionisti Alda D'Eusanio e Alba Parietti, ha informato i telespettatori delle novità della settimana. Inevitabile il riferimento al flirt tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che negli ultimi giorni è stato ravvivato dall'interesse dell'argentino per la naufraga ...

L'Isola dei famosi - Ariadna 'lasciata' da Francesco Acerbi : 'Non siamo fidanzati' : Ieri sera, nel corso della puntata delL'Isola dei famosi in onda su Canale 5, non sono mancati i colpi di scena, i quali hanno tenuto gli spettatori 'incollati' al televisore. Tra i protagonisti della puntata anche la bella Ariadna Romero, tra le nuove arrivate di questa edizione del reality show, la quale in settimana è stata protagonista di un momento fortemente imbarazzante con Jeremias Rodriguez. Tuttavia, ieri sera per la bella Ariadna è ...

Isola dei famosi - il fascino discreto di Ariadna Romero : Se la settimana scorsa era stata l'entrata in gioco di Soleil Sorge a rompere gli equilibri del gruppo, stavolta tocca ad Ariadna Romero cambiare - a modo suo, in maniera totalmente diversa rispetto ...

L'Isola dei Famosi - replica della sesta puntata in streaming e tv su La5 e MediasetPlay : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con il reality dei naufraghi vip più Famosi della televisione italiana, "L'Isola dei Famosi". Mercoledì 20 febbraio, infatti, è andata in onda in prime-time su Canale 5 la sesta puntata del reality di Alessia Marcuzzi dove sono stati eliminati due concorrenti e ne sono stati nominati tre nel corso delle nomination finali. Se per caso non avete avuto modo di guardare la puntata in diretta in ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

Isola dei Famosi 2019 - Ariadna Romero scaricata dal calciatore Francesco Acerbi : Nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019, Ariadna Romero è scoppiata in lacrime dopo aver saputo che il ragazzo che stava frequentando, il calciatore della Lazio Francesco Acerbi, l'aveva praticamente scaricata dalle pagine di Spy.Ha dichiarato la modella cubana in collegamento dall'Honduras: “Ci siamo visti pochissimo e quando gli ho comunicato che partivo per l’Isola lui mi ha detto che ‘Io non ti posso promettere che ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo di ...