Intesa M5s-Lega sulla mozione congiunta per la Tav | ' da ridiscutere integralmente l' opera'

Tav - Intesa per mozione Lega-M5s : «Ridiscutere integralmente il progetto». Renzi attacca : voto di scambio : Accordo M5s-Lega sul testo della mozione sulla Tav depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo...

Tav - Intesa M5S-Lega : "L'opera va ridiscussa" | Il governatore Chiamparino : "Pietra tombale" : I due partiti di maggioranza prendono ancora tempo sulla Torino-Lione. intesa per la mozione che verrà presentata nelle prossime ore a Montecitorio: l'opera andrà ridiscussa. Protestano Pd e Forza Italia

Tav - Intesa per mozione Lega-M5s : 'Ridiscuterne integralmente il progetto' : Accordo M5s-Lega sul testo della mozione sulla Tav depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo Molinari. 'Con riguardo alla linea ad ...

Decretone - sul reddito di cittadinanza Intesa M5S-Lega : no a limiti per rinnovi - stretta su stranieri : In Commissione Lavoro al Senato Lega e M5S hanno ritirato 39 emendamenti al Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100. La decisione è avvenuta dopo una riunione di maggioranza durante una pausa ...

Decretone - Intesa Lega-M5s : ritirati emendamenti su paletti al reddito. Passa la stretta all’iter per gli extracomunitari : Dopo l’intesa sui controlli contro i “furbetti” del reddito di cittadinanza, nuova fumata bianca nella maggioranza sul Decretone. M5S e Lega hanno ritirato circa la metà degli emendamenti presentati in commissione Lavoro al Senato e il Carroccio, in particolare, ha rinunciato ai diversi paletti al reddito che avrebbero depotenziato la misura simbolo del Movimento: dal limite ai rinnovi del beneficio allo stop al doppio ...

Intesa M5S-Lega contro i furbetti del reddito di cittadinanza : I furbetti del reddito sono avvisati: se hanno cambiato residenza in fretta e furia, in modo da rientrare nei parametri necessari per ottenere il sussidio, resteranno a mani vuote. Dopo un'altra giornata di rinvii e attese, con l'esame del decretone nell'aula del Senato che slitta al 25 febbraio, Lega e 5 stelle trovano un prima Intesa sulle modifiche da apportare a una delle misure bandiera contenute nel provvedimento. C'è una data, il ...

Inps - trattative per il dopo Boeri : giallo su Nori - Lega e M5S negano Intesa : Il decreto per la nomina a Commissario è interministeriale, Lavoro-Economia, e quindi non c'è bisogno di un passaggio nel Cdm. Se non dovesse essere fatta nessuna scelta nelle prossime ore l'Istituto ...

Inps - trattative per il dopo Boeri Lega e M5S negano Intesa su Nori : Il decreto per la nomina a Commissario è interministeriale, Lavoro-Economia, e quindi non c'è bisogno di un passaggio nel Cdm. Se non dovesse essere fatta nessuna scelta nelle prossime ore l'Istituto ...

Inps - trattative per il dopo Boeri : giallo su Nori - Lega e M5S negano Intesa : È giallo sulla nomina del nuovo Commissario dell'Inps, necessaria prima della decisione sul Consiglio di amministrazione e il nuovo presidente per il funzionamento dell'Istituto dato...

Intesa per sostituire Boeri all'Inps : Nori presidente - Tridico vice. Ma Lega e M5s frenano : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle ...

Inps - Intesa per sostituire Boeri all'Inps : Nori presidente - Tridico vice. Ma Lega e M5s frenano : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe...

Inps - Intesa Lega-M5s per sostituire Boeri : Nori presidente - Tridico vice : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle ...

Inps - Intesa Lega-M5s per sostituire Boeri : Nori presidente - Tridico vice : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle ...

Venezuela - Intesa M5s-Lega su mozione : voto subito. Moavero : “Scorse elezioni illegittime - governo condanna violenze” : Le due forze di governo hanno trovato l’intesa sul Venezuela. Dal mini vertice a Palazzo Chigi di questa mattina è uscita la mozione di maggioranza da presentare in Parlamento che impegna l’Italia “a sostenere gli sforzi diplomatici anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali, al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili e in conformità con ...