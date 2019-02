Inter Icardi salta Firenze | Wanda su instagram lo esorta a partire

Icardi salta anche la Fiorentina : l'Inter si tutela - ecco il suo programma : Anzi, i nerazzurri - come scrive La Gazzetta dello Sport - hanno programmato un programma ad hoc per il loro numero 9, con l'obiettivo di riportarlo alla migliore condizione. Ancora terapie fino a ...

L'Inter "stana" Icardi - il malato immaginario : "Ora torni alla realtà" : nostro inviato ad Appiano G.Ci sono due partite. Una L'Inter la gioca in campo, questa sera, contro il Rapid Vienna. L'altra fuori dal campo, da una settimana, con (e non contro) Mauro Icardi. E se a parole, quella che conta di più è quella contro gli austriaci che vale gli ottavi di finali di Europa League, a tenere banco rimane sempre quella con l'ormai ex capitano. Tra visite, silenzi, parole e frecciate, specie quelle che in un modo o ...

Prova di forza Inter - Icardi non molla : non firma la pace e rimane fuori : La domanda è una sola: quando torna Mauro Icardi? Il quiz però è di quelli che prevedono una risposta multipla. Al momento l'unica possibile è dipende, da molti e diversi fattori. Di certo si sa che ...

Mauro Icardi non sta male - l’Inter però pensa solo al Rapid : Mauro Icardi malato immaginario? Per il web non ci sono dubbi. Ma forse neanche sul piano medico. “Gli accertamenti non

Inter - dopo le visite mediche per il club Icardi sta bene : 'Nessun problema' : L' Inter mette alle strette Mauro Icardi . Lo fa con una formula ufficiale, questa volta. Nessun tweet, come in occasione della decisione di togliergli la fascia, ma con un comunicato pubblicato un'...

Inter-Icardi - ecco cosa può succedere : l’attaccante ancora out e non è finita : Situazione sempre più delicata in casa Inter, la squadra di Spalletti ha trovato un pò di tranquillità con alcuni successi consecutivi. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il caso Mauro Icardi, il calciatore argentino furioso dopo la decisione della dirigenza di assegnare la fascia di capitano ad Handanovic. L’attaccante non è stato convocato per la gara per il Rapid Vienna, si tratta della terza partita consecutiva senza ...

L'Inter "smaschera" Icardi e i tifosi insorgono : "La fascia mettila al ginocchio" : L' Inter ha rotto gli indugi e a distanza di una settimana dall'aver tolto la fascia di capitano a Mauro Icardi, ha anche deciso di sottoporlo ad una risonanza magnetica e ad altri esami specifici per ...

Inter - Spalletti : 'C'è chi vuole fare casino'/ 'Lautaro o Icardi? Non cambia molto' : Vigilia di Inter-Rapid Vienna, Luciano Spalletti in conferenza stampa: 'Mauro Icardi tornerà al 100%. Sull'Europa League...'.

Inter - Spalletti : "Per recuperare Icardi meno social e più realtà" : L'Inter arriva alla partita contro il Rapid valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League forte dell'1-0 dell'andata. Un gol che non assicura la qualificazione al turno successivo, ...

Da Icardi a Godin - da Rakitic a De Paul : news e strategie dell'Inter sul calciomercato : Tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, dal punto di vista sportivo l' Inter sembra aver ritrovato la serenità smarrita all'inizio del 2019. A tenere sempre banco in casa nerazzurra,...

Inter - Spalletti : 'Icardi assenza importante ma i problemi non si risolvono via chat' : Luciano Spalletti non si fida del Rapid Vienna: 'Non siamo ancora qualificati'. Su Icardi: 'assenza importante'. Atteggiamento. 'Non quello del secondo tempo della gara di andata. Loro hanno ...

Inter - Spalletti : "Per Icardi piano di recupero. Ma meno social e più realtà" : Numero di volte che viene pronunciata la parola Rapid, nella conferenza pre-gara: forse una. Numero di volte in cui viene evocato Icardi: innumerevoli. Era scontato, ma nonostante il ritorno dei ...

Inter - Spalletti : «Tra i favoriti in Europa League. Icardi? Ci vuole dialogo» : Una maniera che è sempre buona, anche se il mondo è andato avanti ed è diventato più tecnologico. A volte è importanti toccarsi e guardarsi negli occhi. In questi casi si fanno le cose che si ...

L'Inter : «Per Icardi nessun nuovo problema al ginocchio». E ora? : Cuccioli di labrador, coltelli e risonanze. Nella sit com con l'audience più elevata dell'inverno, Icardi vs Inter, nuovi episodi si aggiungono alla serie. Dunque nell'ordine: dopo un compleanno in ...