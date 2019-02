Inter e Napoli | le possibili avversarie in Europa League

Europa League - ecco le 16 squadre agli Ottavi di Finale : domani il sorteggio - ecco le avversarie più pericolose per Napoli e Inter : domani a Nyon, in Svizzera, alle ore 13:00 si svolgerà il sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, nella cui urna ci saranno le italiane Napoli e Inter. E’ un sorteggio senza alcun tipo di paletto o limite: possibili anche derby tra squadre dello stesso Paese. Quindi Inter e Napoli potrebbero, nell’ipotesi più sfortunata, anche giocare contro. Gli Ottavi di Finale si giocheranno il 7 Marzo (gara d’andata) e il ...

Operazione Europa League - riportiamo il trofeo in Italia : Napoli ed Inter dominanti - ma occhio alle insidie per gli ottavi : Europa League, Napoli ed Inter hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale della competizione nella quale puntano senza mezzi termini al titolo La due giorni di Europa League, “allungata” dalla gara tra Lazio e Siviglia di ieri, ha dato i propri esiti. L’Italia può sorridere solo in parte, data l’eliminazione proprio della squadra di mister Simone Inzaghi per mano degli spagnoli. Oggi invece due promozioni ...

Europa League 2019 : si chiudono i sedicesimi di finale con il Napoli su Sky e l’Inter su Tv8. Ecco il programma TV : Inter-Rapid Vienna Dopo la cocente eliminazione della Lazio ad opera del Siviglia (la partita si è giocata eccezionalmente ieri), si completa il ritorno dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2019, che vede Napoli e Inter ad un passo dagli ottavi. Le due partite, insieme alle altre in programma, sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Luciano Spalletti, trasmesso anche in chiaro su Tv8. Europa League in tv: ...

Europa League in chiaro - dove vedere Inter e Napoli in tv. Le dirette : IN TV - La partita è trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Inter-Rapid Vienna, segui la diretta testuale dalle ore 21 Probabili formazioni Inter , 4-2-3-1,: Handanovic; Cedric, ...

Inter e Napoli - tocca a voi. Riscatto italiano in coppa? : stata una settimana nera per le italiane nelle coppe europee ma oggi c'è la possibilità di renderla meno dolorosa. Dopo il pesante k.o. della Juventus sul campo dell'Atletico Madrid in Champions e l'...

Europa League - in campo Napoli ed Inter : le ultime e le probabili formazioni : Si torna in campo per l’Europa League, si giocano le gare di ritorno valide per i sedicesimi di finale della competizione, nella giornata di ieri eliminazione per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi può recriminare, nel dettaglio tante occasioni da gol che non sono state sfruttate contro il Siviglia. Oggi in campo altre due squadre italiane che hanno solo il compito di controllare il vantaggio, si tratta di Napoli ed Inter che ...

Inter - il Napoli avrebbe chiamato Icardi : possibile assalto la prossima estate : La querelle Mauro Icardi in casa Inter non sembra avere fine. L'ultimo capitolo nella giornata di ieri, con il centravanti argentino che è stato sottoposto ad accertamenti clinici al ginocchio destro. Il giocatore, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, affidata a Samir Handanovic mercoledì scorso, non si è più allenato con i compagni, facendo solo terapia per un'infiammazione che però – a quanto pare – sarebbe stata già ...

Europa League - per il Napoli gli ottavi di finale sono una formalità. L’Inter a San Siro per chiudere la pratica qualificazione - a 1.05 su Sisal Matchpoint : È una formalità la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo. Gli azzurri hanno già vinto in Svizzera 3-1 e il secondo round al San Paolo è a senso unico: la squadra di Ancelotti ha perso soltanto una delle ultime 14 gare giocate in casa in Europa League e, insieme al Borussia Dortmund, è l’unica formazione ancora imbattuta in casa in questa stagione. Nessun dubbio dunque per i bookmaker di Sisal Matchpoint che ...

Inter-Rapid Vienna su Tv8 : Lazio e Napoli in esclusiva su Sky : Mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio torna l’Europa League, con gli incontri validi per il ritorno dei sedicesimi di finale. Tre le squadre italiane in corsa, Lazio, Inter e Napoli, con i biancocelesti in campo già domani in Spagna, in casa del Siviglia, che all’andata, all’Olimpico, ha vinto 1-0. Giovedì sarà la volta degli azzurri, […] L'articolo Inter-Rapid Vienna su Tv8: Lazio e Napoli in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Napoli - de Magistris vuole l’autonomia della città : “Referendum entro fine 2019. Poi proveremo con l’Intero Mezzogiorno” : Luigi de Magistris vuole la “totale autonomia” di Napoli e annuncia un referendum entro l’anno: “Per i politici antimeridionali, la pacchia è finita”, dice. “Avremo così più risorse economiche, meno vincoli finanziari, più ricchezza, più sviluppo, meno disuguaglianze”, spiega il sindaco della città partenopea. La mossa – una sorta di risposta all’intesa sull’autonomia differenziata in ...

Pari Napoli-Torino - Juve a +13. Vince l'Inter - senza Icardi - . Stasera Roma-Bologna : Il Napoli sbatte sul muro eretto dal Torino, salvato dalle ripetute prodezze di Salvatore Sirigu, e perde ulteriore contatto dalla capolista Juventus, ora a più 13. Bravo il portierone granata ad ...

VIDEO Serie A - 24^ giornata : highlights - gol e sintesi di tutte le partite. Vincono Juventus - Milan - Inter. Pareggio Napoli : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 grazie alla reti di Dybala e Cristiano Ronaldo allungando in testa alla classifica, 13 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che ha pareggiato per 0-0 contro il Torino. L’Inter ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-1 con D’Ambrosio e Nainggolan sugli scudi, fantastica doppietta di Piatek a trascinare il ...

Inter : Perisic pericoloso - Nainggolan compiuto Pagelle Il Toro blocca il Napoli : 0-0 : Il secondo successo di fila cementa 3° posto e spogliatoio. Soprattutto può aiutare Spalletti a tornare alla normalità. Giampaolo al terzo k.o., ma dopo un’ottima partita

