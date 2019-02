Inps | accordo Lega-M5s | Tridico commissario | Verbaro vice

Inps : accordo Lega-M5S - Tridico prima commissario poi presidente : Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero trovato la convergenza per le nomine dei nuovi vertici Inps. Nei giorni scorsi si era fatto ripetutamente il nome di Mauro Nori, ma stando a quanto riferiscono alcune testate giornalistiche, che citano fonti ministeriali, i due partiti di maggioranza avrebbero scelto Pasquale Tridico. Il cosiddetto “padre” del reddito di cittadinanza, sarà prima commissario per circa 45 giorni, poi assumerà l’incarico di ...

Inps - Lega e M5s raggiungono l'accordo : Pasquale Tridico presidente al posto di Tito Boeri : Pasquale Tridico succederà a Tito Boeri, il cui mandato è scaduto sabato scorso, alla guida dell'Inps. Già domani 21 febbraio il Consiglio dei ministri potrebbe dare il via libera alla sua nomina, secondo quanto riferiscono fonti a Palazzo Chigi. Lega e Movimento 5 stelle hanno quindi raggiunto l'ac

Ora l'Inps finisce nelle mani di chi ha tagliato le pensioni : accordo per Tridico : accordo chiuso tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il dopo-Boeri. All'Inps, secondo quanto riferiscono fonti della Lega all'Agi, dovrebbe arrivare Pasquale Tridico. Superata dunque l'ipotesi Nori che era circolata nelle scorse settimane. Domani in Consiglio dei MInistri dovrebbe arrivare la nomina che andrà dunque ad archiviare l'era Boeri. In questo momento i rapporti tra l'istituto di previdenza sociale e il governo sono tesi.Boeri ha più ...

Inps : c'è l'accordo sul nome - il nuovo presidente è Pasquale Tridico : Il nuovo presidente dell'Inps è Pasquale Tridico . Consulente di Luigi Di Maio per il reddito di cittadinanza, docente di Economia del lavoro all'Università di Roma Tre, il nome di Tridico ha ricevuto lok da Lega e M5S nel corso del vertice che si è tenuto martedì pomeriggio a Palazzo Chigi. Il vicepresidente dell'...

Inps - Durigon : "Troveremo accordo" : Per la scelta del presidente Inps bisogna attendere ancora qualche giorno, forse fino a martedì, quando il leader della Lega Matteo Salvini tornerà dalla Sardegna e affronterà la questione con il capo ...

Inps : probabile accordo M5S – Lega su Nori Presidente : Il 16 febbraio scade ufficialmente il mandato dell'attuale Presidente dell'Inps Tito Boeri. È quindi necessario, per il corretto funzionamento dell'Ente previdenziale, che venga nominato dal Governo un nuovo Presidente. Dalle indiscrezioni pubblicate da vari organi di stampa, come i due quotidiani romani, "La Repubblica" e "Il Messaggero" il M5S e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo di massima sul nome di Mauro Nori ...

Inps - ancora non c'è l'accordo M5S-Lega sul dopo Boeri : Attualmente è consigliere del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Pasquale Tridico, tecnico è invece vicino ai Cinquestelle. Nella rosa dei 'papabili' anche Alberto Brambilla, in quota Lega. ...

La maggioranza si 'spacca' anche sull'Inps : slitta l'accordo sul presidente : Così il Carroccio si infila tra le crepe dell'alleato e propone il nome dell'ex direttore generale dell'Inps Mauro Nori, consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria: conosce perfettamente ...

