Inps: +200.000 lavoratori stabili 2018

Nelle assunzioni nel settore privato sono state 7.424.293 (il 5,1% in più rispetto al 2017) e le cessazioni sono state 6.993.047 (il 6% annuo in più) per un saldo positivo di 431.246 contratti, il 7,4% in meno rispetto a +465.587 del 2017. E' quanto emerge dall'Osservatoriosul precariato. Tornano a crescere i contratti a tempo indeterminato, in aumento netto di 200.000 unità (+7,9%), mentre quelli a tempo determinato registrano un aumento del 4,5%. Apprendistato +12,1%, stagionale +6,4% e intermittente +7,9%.(Di giovedì 21 febbraio 2019)