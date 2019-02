Indicazioni rialziste per Intesa Sanpaolo

Indicazioni rialziste per Anima Holding : Chiusura del 18 febbraio Risultato positivo per il principale asset manager indipendente in Italia , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita dello 0,11%. Operatività odierna: A livello operativo,...

Indicazioni rialziste per Cementir : Chiusura del 13 febbraio Risultato positivo per la società cementiera , parte del FTSE Italia Star , che lievita dello 0,83%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale ...

Indicazioni rialziste per CNH Industrial : Chiusura dell'8 febbraio Risultato positivo per il leader globale nel settore dei capital goods , parte del FTSE MIB , che lievita dello 0,04%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il ...

Indicazioni rialziste per Telecom Italia : Chiusura del 6 febbraio Risultato positivo per la compagnia telefonica , parte del FTSE MIB , che lievita dello 0,32%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di ...

Indicazioni rialziste per Banca MPS : Chiusura del 6 febbraio Seduta decisamente positiva per l' istituto di Rocca Salimbeni , parte del FTSE Italia All-Share , che ha terminato in rialzo del 3,17%. Operatività odierna: Operativamente, l'...

Indicazioni rialziste per Zignago Vetro : Chiusura del 28 gennaio Risultato positivo per il produttore di contenitori in Vetro , parte del FTSE Italia Star , che lievita dell'1,32%. Operatività odierna: Le implicazioni tecniche di Zignago ...

Indicazioni rialziste per Anglo American : Chiusura del 25 gennaio Seduta decisamente positiva per Anglo American , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo del 4,05%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'...

Indicazioni rialziste per Gemalto : Chiusura del 24 gennaio Risultato positivo per Gemalto , parte dell' AEX , che lievita dello 0,12%. Operatività odierna: Le Indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è ...

Indicazioni rialziste per Técnicas Reunidas : Chiusura del 21 gennaio Seduta decisamente positiva per il general contractor spagnolo , parte dell' Ibex 35 , che ha terminato in rialzo del 3,02%. Operatività odierna: Operativamente, il titolo è in ...

Indicazioni rialziste per Ivs Group : Chiusura del 16 gennaio Giornata fiacca per Ivs Group , tra i titoli del FTSE Italia All-Share , che chiude gli scambi con un trascurabile 0%, anche se il quadro tecnico di medio rimane positivo. ...

Indicazioni rialziste per British American Tobacco : Chiusura dell'11 gennaio Seduta decisamente positiva per British American Tobacco , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo dell'1,68%. Operatività odierna: Lo status tecnico di British ...

Indicazioni rialziste per MARR : Chiusura del 7 gennaio Seduta decisamente positiva per la società alimentare , parte del FTSE Italia Star , che ha terminato in rialzo del 3,13%. Operatività odierna: Le Indicazioni operative ...

Indicazioni rialziste per BBVA : Chiusura del 2 gennaio Risultato positivo per Banco di Bilbao , parte dell' Ibex 35 , che lievita dello 0,60%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto ...