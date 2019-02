In Basilicata il centrosinistra trova l’unità | Trerotola candidato governatore

Elezioni regionali Basilicata - il centrosinistra ha scelto il suo candidato : è Carlo Trerotola : Il farmacista potentino Carlo Trerotola sarà il candidato del centrosinistra in occasione delle prossime Elezioni regionali che si terranno in Basilicata il 24 marzo. La coalizione ha trovato l'unità sul suo nome dopo la decisione del presidente uscente, Marcello Pittella, di fare un passo indietro.Continua a leggere

Basilicata - il passo di lato di Marcello Pittella riunifica il centrosinistra : Il centrosinistra alle regionali in Basilicata si presenterà unito. La decisione è ormai presa e in queste ore si stanno definendo i dettagli, a partire da quello tutt'altro che secondario del nome del candidato. A pochi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, Marcello Pittella ha compiuto quel passo di lato, che finora aveva sempre negato. È stato un incontro a quattr'occhi tra lui e il leader di Mdp, il ...

Basilicata - Carmen Lasorella rinuncia alla candidatura. Centrosinistra in tilt : Si riaprono i giochi nel Centrosinistra per le regionali in Basilicata. Lavori in corso per riuscire a trovare in extremis una candidatura unitaria. Ieri sera il ritiro di Carmen Lasorella, candidata civica sostenuta da Mdp, ha aperto la strada a un ultimo tentativo di scongiurare la frattura nel Centrosinistra. "Stiamo lavorando a un nome condiviso per unire tutte le forze e provare a vincere, all'ultima curva...", si riferisce dalle parti di ...