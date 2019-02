In Australia arrivano le targhe delle auto personalizzate con le emoticons | costano 300

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Se poteste scegliere unda mettere sulla targa della vostra, quale vorreste? Per gli italiani è una domanda retorica, per glimobilistini è una questione di imminente attualità. Il Governo dello statono del Queensland, dal 1 marzo permetterà di personalizzare leusando, appunto, le faccine.La scelta non è ampia, al momento sono previste solo cinque emoji, tutte classiche e tutte sorridenti. Quella con gli occhiali da sole, la faccina che strizza l’occhio, lo smiley che ride, quello che sghignazza fino alle lacrime, e infine la faccina che ha due cuori al posto degli occhi. Una selezione che sprizza buonumore. Non è dato sapere se in futuro la scelta sarà ampliata.L’allegria sicuramente serpeggerà alle casse del Dipartimento dei Trasporti del Queensland, dato che i potenziali 3,5 milioni dimobilisti residenti ...