Imperia | clochard arrestata perché rubava cibo | le scoprono un conto di 400 mila euro

Blastingnews

: Imperia: arrestano clochard per un furto da 50 € e poi scoprono il suo conto - InformxResister : Imperia: arrestano clochard per un furto da 50 € e poi scoprono il suo conto - badicea : Imperia, mangia alla mensa dei poveri e ruba cibo: clochard aveva 400mila euro sul conto -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Era una senzatetto, e vagabondava per le strade di Taggia, in provincia di. Ma quello che i Carabinieri hanno scoperto in merito alla vita di una, lascia davvero senza parole. La donna, una 79enne, era stata accusata di aver rubato delin un supermercato, e per questo ha avuto una condanna pari ad un mese di reclusione. Il furto nel market ammontava a circa 50. Tutti, almeno fino all'altra sera, credevano che la 79enne fosse una persona povera, la quale, e questo è confermato anche dalle persone del posto, si recava alla Caritas per andare a mangiare. Nessuno però pensava che potesse avere tanti soldi in banca.La scoperta durante la comunicazione dell'arresto La vicenda, che è stata riportata dal quotidiano La Stampa, è immediatamente diventata virale. I Carabinieri, l'altra sera, come su detto, hanno fermato la donna e le hanno comunicato che purtroppo era ...