wired

: Il primo leopardo nero mai fotografato in Kenya - micheleiurillo : Il primo leopardo nero mai fotografato in Kenya - MilanoCitExpo : Il primo leopardo nero mai fotografato in Kenya #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) IlIlIlIlIlIlIlIlIlIl fotografo naturalista inglese Will Burrard-Lucas è riuscito in un’impresa eccezionale: fotografare nel suo habitat naturale un esemplare di. Burrard-Lucas si è recato al Laikipia Wilderness Camp in, dove con l’aiuto dei ricercatori dello zoo di San Diego ha installato diverse telecamere con sensore di movimento ad alta definizione. Nel corso di più notti è riuscito a immortalare questo straordinario felino, che molti stimano essere vicino all’estinzione.L’avvenimento è ancora più raro se si pensa che è dal 1909 che non si avevano informazioni certe rispetto alla sua presenza in, se non per voce di locali o studiosi che qui sostenevano di averlo intravisto.Le telecamere, durante ...