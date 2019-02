Il Napoli ripristina l’allenamento del giovedì: 2-0 allo Zurigo. In vetrina Ounas

ilnapolista

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Come ai tempi di Maradona Una sgambatura doveva essere e una sgambatura è stata.è stato un buon allenamento infrasettimanale. Un tempo, quando c’era Maradona, ililsi allenava al San Paolo a porte aperte. Più o meno è stata la stessa cosa. Anche il pubblico sugli spalti non è stato dissimile. L’unico settore gremito è stato quello riservato ai sostenitori delloÈ finita 2-o per il. Primo gol di Verdi che ha depositato in rete il pne chegli ha servito su un vassoio d’argento dopo una buona azione individuale. E raddoppio, al 75esimo, diben servito da Mertens. Il franco-algerino è stato nettamente il migliore in campo, ha provato a sfruttare nel migliore dei modi l’occasione che gli ha fornito l’allenatore. Terzo gol stagionale per lui.L’incessante tifo degli svizzeri Le notizie sono ...