Il M5s assicura: in Europa mai coi sovranisti e la Lega

(Di giovedì 21 febbraio 2019) La parola d'ordine è ‘mai in un gruppo sovranista con la' dopo le Europee. Ma i numeri, per adesso solo virtuali, segnalano una situazione di incertezza per il M5s sul fronte alleanze. Per formare un gruppo parlamentare a Strasburgo sono necessari almeno 25 eurodeputati di 7 diverse nazionalità. Pena scomparire dai radar politici dell'rlamento.I deputati senza casa infatti non confluiscono in un gruppo parlamentare ‘misto', ma risultano ‘non iscritti'. Questo, anche se formalmente il regolamento dell'Eurocamera non lo impedisce, li lascerebbe fuori da tutti i giochi. E' di fatto impossibile che un deputato senza gruppo possa avere una carica di presidente o vicepresidente di Commissione o che possa diventare relatore o relatore ombra di un provvedimento.Inoltre, non mettere in piedi un gruppo parlamentare comporta anche un taglio drastico dei fondi: gli unici ...