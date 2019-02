Il M5s assicura : in Europa mai coi sovranisti e la Lega : La parola d'ordine è ‘mai in un gruppo sovranista con la Lega' dopo le Europee. Ma i numeri, per adesso solo virtuali, segnalano una situazione di incertezza per il M5s sul fronte alleanze. Per formare un gruppo parlamentare a Strasburgo sono necessari almeno 25 eurodeputati di 7 diverse nazionalità. Pena scomparire dai radar politici dell'Europarlamento. I deputati senza casa infatti non confluiscono in un gruppo parlamentare ‘misto', ma ...

“Melina” Lega-M5s sulla Tav - dopo l’analisi costi arriva la mozione. Tria rassicura i francesi : “Si deve fare” : E' una mozione che non scioglie il dilemma "Tav-sì, Tav-no", quella firmata da Lega e M5s in vista del dibattito alla Camera. Un testo che da un lato impegna il governo a "ridiscutere integralmente" l'opera, ma "nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Insomma, un dispositivo che racconta bene lo sforzo di cercare un compromesso, il tentativo di tenere insieme sia le posizioni M5s - che reclamano lo stop dell'opera - e quelle della ...

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Diciotti - sul blog M5s il quesito su Salvini che assicura : "Governo comunque avanti" | Grillo ironico : "Se voti Sì vuol dire No" : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Si vota dalle 10 alle 19: per dire 'no' bisogna votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti.

Autonomia Regioni - primo passo in Cdm - Salvini rassicura M5s : non ci saranno cittadini di serie A e di serie B : ... Erika Stefani che, ha portato in Consiglio dei ministri le bozze delle tre Intese dopo il via libera del ministero dell'Economia. Il tema di fondo, infatti, sono le risorse finanziarie che le tre ...

Autonomia - M5s frena - ma Lega rassicura : 21.43 "Ci sarà un confronto in Parlamento prima della firma delle intese" sull' Autonomia delle Regioni.Lo ha assicurato la ministra per gli Affari regionali Stafani, al termine del CdM che ha cominciato l'esame delle intese con Veneto,Lombardia e Emilia Romagna. "Abbiamo chiuso la fase tecnica". E il ministro dell'Interno, Salvini, al dossier critico del M5S ha replicato: "Non ci saranno cittadini di serie A e di serie B. Chi dice queste cose ...

Finché il M5s sarà al governo la Tav non si farà - assicura Di Maio : 'Finché ci saranno i 5 Stelle al governo, la Torino-Lione non si farà'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook. 'Le peggiori lobby di questo Paese - ha aggiunto - ...

Diciotti - Conte in campo rassicura Di Maio : se serve parlo io con i dissidenti M5s : No, le ferite non si sono ancora rimarginate. A metà mattinata Luigi Di Maio manda un messaggio a Matteo Salvini , da poco incontrato a Palazzo Chigi per il vertice 'a tre' sui dati sul Pil, : 'La ...

Legittima difesa - si allungano i tempi. Ma M5s rassicura la Lega sul rispetto del patto : Si allungano i tempi del via libera finale alla riforma della Legittima difesa. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, a causa di un "errore tecnico" sulle coperture finanziarie relative al 2018, ha subito un piccolo stop alla Camera, a cui la commissione Giustizia ha però velocemente posto rimedio, ma ora la riforma dovrà affrontare un nuovo passaggio al Senato. L'obiettivo della Lega, tuttavia, resta quello di ...