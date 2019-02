Ice Dome Presena | la musica di ghiaccio conquista De Laurentis

Domenica in - Serena Rossi incredula : il regalo commovente rIcevuto dalla sorella di Mia Martini : Serena Rossi è stata ospite a Domenica In per parlare del successo di Io sono Mia, il film dedicato a Mia Martini. 'Ci tenevo moltissimo a far conoscere questa grandissima artista e...

Domenica In - Serena Rossi rIceve la proposta di nozze in diretta : Davanti a Mara Venier, oggi 17 febbraio a Domenica In Serena Rossi ha ricevuto la telefonata della vita. L'interprete della fiction Io sono Mia su Mia Martini è stata raggiunta dal fidanzato, che le ha chiesto di sposarlo. Lei era felicissima. Lui è Davide Devenuto. E un attore italiano, nato a Roma

Domenica In - Serena Rossi rIceve un regalo inaspettato e si commuove in diretta Tv : per lei la chitarra di Mimì : Serena Rossi è stata la grande protagonista della puntata odierna di Domenica In (Rai 1). Dopo aver incassato la proposta di matrimonio grazie all’intercessione di Mara Venier, un altro regalo ha riempito di emozione la bella attrice. Olivia Bertè, sorella di Mia Martini, anche lei ospite della trasmissione ha voluto infatti fare un dono significativo all’attrice (che ha interpretato la cantante nel biopic recentemente trasmesso ...

Domenica alle 17 al Sanbàpolis arriva la vIce capolista Soverato : Dopo la sconfitta al tie break di Caserta, la Delta Informatica Trentino tornerà finalmente ad abbracciare i propri tifosi, vogliosi di non perdersi la prima uscita casalinga della pool promozione ...

Raccontiamo la Manovra del Popolo - il vIceministro dell'Economia Castelli ad Eboli domenica 17. : ... saranno presenti il viceministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli, il presidente della Commissione Bilancio al Senato Daniele Pesco e il docente di Sociologia generale e politica presso ...

Ultimo e Loredana Bertè assenti a Domenica In : la conduttrIce contrariata : Oggi 10 febbraio è andata in onda la puntata di Domenica In, dove sono stati presenti i cantanti reduci della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Peccato che due dei protagonisti abbiano deciso di disertare l'invito di Mara Venier, come Ultimo e Loredana Bertè, i grandi delusi della kermesse canora. I due cantanti, infatti, si sono rifiutati di essere sottoposti al fuoco di domande da parte dei giornalisti presenti in studio. Ultimo dà ...

Domenica 17 febbraio al MovIcentro di Acqui - "Orientiamoci" : ... inoltre, 4 diverse presentazioni multimediali dedicate a temi specifici: si comincerà alle 11 con "Il mondo del Design", poi "Ingegneria, prendila con filosofia" alle 12.30, "Il mondo del Fashion ...

La lottatrIce Bec Rawlings ha raccontato la sua storia di violenza domestica : La violenza domestica è una questione che coinvolge migliaia di donne in tutto il mondo, di diversa età e cultura . E spesso, per paura o per false illusioni di un cambiamento, le denunce tardano ad arrivare. Come nel caso di Bec Rawlings , campionessa australiana di Bare knuckle ...

Scozia-Italia - Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : la formazione delle azzurre. Il XV varato da Di Giandomenico : torna titolare BeatrIce Rigoni : Squadra che vince non si cambia e allora Andrea Di Giandomenico, apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto la Scozia, e così all’esordio del Sei Nazioni femminile di Rugby l’Italia si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice Rigoni, al ritorno da un lungo infortunio, alla quale fa spazio ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km UlrIcehamn 2019 in DIRETTA : Giandomenico Salvadori 14° nella gara vinta da Manificat - tra le donne Caterina Ganz punta dell’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle gare distance in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 12.00 scatterà la 15 km maschile, seguita alle ore 14.15 dalla 10 km femminile. Tra le donne saranno in pista con il 16 Caterina Ganz e col 40 Francesca Baudin, mentre tra gli uomini saranno al via con il 12 Mirco Bertolina, con il 20 Stefano ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo UlrIcehamn 2019 : MaurIce Manificat beffa i norvegesi e Ustiugov nella 15 km - ottimo 14° Giandomenico Salvadori : Maurice Manificat piazza la zampata anche in Scandinavia. Dopo il successo di Davos nello scorso dicembre, il francese si ripete a Ulricehamn nella 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli, superando con il tempo di 34’55″5 i norvegesi Simen Hegstad Krueger (+1″1) e Didrik Toenseth (+8″7). Il francese, alla sua sesta vittoria in Coppa del Mondo, ha rischiato di vedersi sfuggire il primo posto proprio nelle ...

Romina Power ricicla il bracciale di Mara Venier : la reazione della conduttrIce di Domenica In : FUNWEEK.IT - Ospiti dell'ultima puntata di C'è posta per te Romina Power e Al Bano Carrisi, in qualità di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata...

Domenica IN - Mara Venier saluta Antonio Pallante : il PD insorge - la conduttrIce si scusa : Scoppia la polemica dopo la puntata di Domenica IN trasmessa da Rai 1 oggi 20 gennaio 2019. E' nato tutto da una promozione, quella per il libro del giornalista Stefano Zurlo in cui al suo interno è presente un'intervista ad Antonio Pallante, l'uomo che 71 anni fa ha fallito un attentato ai danni del leader comunista Palmiro Togliatti.Sul finale del talk dedicato a suocere e nuore, Mara Venier chiama in causa Zurlo per ricordare il ...