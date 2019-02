I turisti e lo staff del Grand Canyon potrebbero aver assorbito radiazioni da uranio per

huffingtonpost

(Di giovedì 21 febbraio 2019) C'è una possibilità che chi abbia visitato iltra il 2000 ed il 2018 possadelleda. Elston Stephenson - responsabile della sicurezza del Parco nazionale del- ha fatto sapere alla Cnn diiniziato ad avvertire lodel parco e i visitatori di queste esposizioni già da quest'estate, ma di essere stato ignorato. Le rocce che circondano ilsono ricche di, ma i livelli sarebbero al di sotto della soglia di pericolo per la salute pubblica secondo il dipartimento per la salute pubblica dell'Arizona.Stephenson ci tiene subito a precisare alla tv americana che "ciò non vuol dire che qualcuno sia stato contaminato, o che abbia problemi di salute. Significa semplicemente che c'è dell'sul posto e tu eri lì. In questi casi devo avvertirti, per legge". Lodel ...