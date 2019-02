Hamilton felice e contento dei 5 kg in più

motorinolimits

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Lewisha detto di essere ingrassato 5 chili per via del cambiamento delle regole 2019 sul peso. E il cinque volte campione ammette di apprezzare molto questa “rilassatezza” delle regole. Lo stesso vale per molti altri piloti, che durante l’inverno hanno messo su tra uno e due chili. “Tutto questo mi si addice, ma … L'articolodei 5 kg in più MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.