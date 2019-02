ilcapoluogo

: RT @IlCapoluogo: Guasto in cabina, Villa Comunale al buio per due ore - RobertaGaleotti : RT @IlCapoluogo: Guasto in cabina, Villa Comunale al buio per due ore - fogliadinieliia : RT @IlCapoluogo: Guasto in cabina, Villa Comunale al buio per due ore - IlCapoluogo : Guasto in cabina, Villa Comunale al buio per due ore -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) ... lavori per giardini e segnaletica IN CITTA' Lasi rifà il look, lavori alla pavimentazione RESTYLING: nuovi spazi pedonali CRONACA Sottoservizi, cantiere alla...