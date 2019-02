Gli stati modificati della coscienza | 2006 | Recensione del libro

Mosca-Washington - Putin alza la voce : "Punteremo le armi contro Gli stati Uniti" : Il ruggito di Putin. 'Se gli Stati Uniti piazzeranno i loro razzi a corto e medio raggio in Europa, la Russia risponderà immediatamente'. È così che la Russia ha voluto mettere in guardia i Paesi ...

A Melegnano - in provincia di Milano - sono stati trovati diversi graffiti razzisti contro una famiGlia che ha adottato un giovane senegalese : Lunedì mattina a Melegnano, in provincia di Milano, una coppia di coniugi che ha adottato un giovane senegalese ha trovato per la seconda volta in una settimana dei graffiti razzisti nell’androne del proprio palazzo. Era successo la prima volta l’11

Usa - battaGlia per il muro si sposta sul piano costituzionale : sedici Stati sfidano Trump in tribunale : sedici Stati Usa hanno lanciato una sfida diretta al presidente Donald Trump sul piano costituzionale, portando in tribunale la sua decisione di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale per potere dirottare fondi federali verso la costruzione di un muro alla frontiera con il Messico, senza l'autorizzazione del Congresso. L'accordo trovato tra Casa Bianca e Campidoglio per evitare un nuovo shutdown, infatti, prevede nuovi fondi per le frontiere, ...

Camorra in Veneto : tra Gli arrestati - sindaco - direttore banca e agenti polizia : E' di 50 misure di custodia cautelare (47 in carcere e tre agli arresti domiciliari) e di 11 provvedimenti di obbligo di dimora il bilancio dell'operazione anti-Camorra svolta questa mattina dal G.I.C.O. del nucleo di polizia economico finanziaria di Trieste e dalla squadra mobile di di Venezia. Gli indagati sono tutti i membri di una strutturata associazione a delinquere di stampo mafioso che dal piccolo centro di Eraclea (Venezia) da molti ...

Stati Uniti - il tovaGliolo incastra un assassino a 26 anni dall'omicidio : Era stata uccisa nel suo appartamento di Minneapolis, a Pillsbury Avenue, dove viveva da sola. Gli agenti, avvertiti da una vicina spaventata nel vedere fuoriscuire dell'acqua dalla sua abitazione, avevano trovato il suo corpo sotto la doccia, con addosso soltanto un paio di calze. Jeanne Jeanie Ann Childs era stata assassinata il 13 giugno del 1993, con dieci coltellate, alcune delle quali inferte dopo il decesso.Il suo omicidio, negli anni ...

Rapiscono il fiGlio dalla comunità perché non riconoscono lo Stato : arrestati : Un uomo e una donna di Torino sono stati condannati a cinque anni e due mesi di carcere. Aderendo a un movimento complottista chiamato Popolo Unico, hanno rapito uno dei loro figli affidato a una comunità.Continua a leggere

Genitori arrestati - Renzi : «Abnorme privarli della libertà - da fiGlio ho il cuore gonfio di amarezza» : «Anche se in tanti cercano parole di consolazione, io conosco la verità che nessuno vuole dire: se non avessi fatto politica, oggi i miei Genitori non subirebbero questo. Avevo immaginato di ...

Arrestati per tangenti i vertici dell’Enpapi - l’ente di previdenza deGli infermieri : In manette il presidente e il direttore generale dell’Enpapi, oltre ad altri professionisti. Secondo l'accusa sarebbero state pagate tangenti per ben 50 milioni di euro in sette anni.Continua a leggere

Gli stati Ue dicono no a Trump : i foreign fighter catturati in Siria non torneranno nei loro Paesi : L'Europa non rivuole indietro i foreign fighter. La richiesta avanzata dal presidente americano, Donald Trump, di riprendersi gli 800 combattenti stranieri dell'Isis catturati dai curdi trova nell'Ue solo porte chiuse. Intanto continua l'assedio delle Forze democratiche Siriane ai combattenti nel villaggio di Baghuz, nel sud-est della Siria. I curdi hanno lanciato un ultimatum ai miliziani dell'Isis, si stima siano 300 quelli che ancora ...

Biathlon - le percentuali al poligono deGli azzurri dopo Soldier Hollow. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi sempre la miGliore : dopo la tappa di Soldier Hollow la miglior tiratrice azzurra in Coppa del Mondo di Biathlon coincide con la leader della classifica generale Lisa Vittozzi, che anche negli Stati Uniti ha sparato con oltre il 90%. Dietro a lei Alexia Runggaldier, la quale però ha sparato molto meno. Scende al di sotto del 90% Dorothea Wierer, che paga un inseguimento molto falloso. Al maschile tutti attorno all’80% gli azzurri, con Lukas Hofer che si ...