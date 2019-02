Giovedi 21 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di giovedì 21 febbraio 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 21 febbraio 2019 , anticipazioni puntata n. 119: Vittorio (Alessandro Tersigni) comunica a Marta (Gloria Radulescu) di aver accettato Lisa (Desirée Noferini) come sua sorella, ma i due non intendono litigare proprio a San Valentino… Per San Valentino, Nicoletta (Federica Girardello) riceve due regali da Cesare (Michele Cesari) e Riccardo (Enrico Oetiker), che dimostrano quanto i due uomini siano diversi… In ...

Oroscopo di giovedì 28 febbraio - fatiche in vista per Ariete : L'Oroscopo del 28 febbraio, giovedì, prevede una giornata no per l'Ariete, che sarà chiamato a notevoli sforzi, per far quadrare il bilancio familiare. Il Toro dovrebbe avere una mattinata complicata, ma anche una serata spensierata, da trascorrere in compagnia degli amici di sempre. Per quanto riguarda i Gemelli, l'ultimo giorno del mese potrebbe risultare favorevole per chi ha perso il lavoro da poco e sta cercando di ricollocarsi con rapidità ...