Giornata nazionale del Braille | a Casalbertone parte “Qui per Te” | servizio di

AIDAA : oggi la 10ª Giornata nazionale di prevenzione degli incidenti domestici : “oggi giovedì 21 febbraio è la decima giornata nazionale di prevenzione degli incidenti domestici per micio e fido“: lo rende noto l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. “Anche lo scorso anno sono stati oltre 200.000 i cani e gatti che sono rimasti coinvolti in incidenti domestici, specialmente in cucina. Di loro 350 sono morti (171 bruciati vivi), mentre al pari degli umani molti altri sono rimasti oggetto ...

Giornata Internazionale della Giustizia Sociale : tutela della persona : In occasione della Giornata Internazionale della Giustizia Sociale, oggi 20 febbraio, interviene con una nota il Coordinamento Nazionale Docenti Lucca

25 Febbraio : verso la Giornata nazionale Vittime dell’Inquinamento Ambientale : L’Associazione Genitori tarantini sta organizzando un coordinamento di tutte le Associazioni territoriali dei siti più inquinati d’Italia per chiedere, insieme alla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), l’istituzione della Giornata Nazionale Vittime dell’Inquinamento Ambientale nella data del 25 Febbraio. “L’Italia intera soffre di malattie ambiente-correlate e i siti altamente inquinati sono a decine sul territorio Nazionale”, ...

Giornata nazionale del gatto : in Italia sono quasi 8 milioni. E in famiglia sono loro le ‘star’ : sono quasi otto milioni quelli che vivono nelle case Italiane, coccolati dai loro padroni che nel 55% dei casi non badano a spese per la loro cura. Oggi 17 febbraio è la Giornata nazionale del gatto, considerato, come il cane, grande compagno dell’uomo. Indetta nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare (Ifaw), la Giornata per molti Paesi cade l’8 agosto, ma la scelta del 17 febbraio per la festa Italiana è stata il risultato di ...

Giornata nazionale del gatto : festeggiamo così : È curiosoDorme con voi Gioca da soloFa le fusaGraffiaQuando rientrate vi accoglieSi lecca con regolaritàÈ interessatoMangia il giustoSono selvatici di natura e anche se vivono in casa non perdono l’indole libera e selvaggia. Non possiamo addestrarli, non sono utili (a differenza, ad esempio, dei cani), né ci fanno compagnia a meno che non siano loro a deciderlo: i gatti fanno solo quello che vogliono. Eppure li adoriamo, e qui sta il loro ...

Domani è la Giornata internazionale del gatto : l’amico di famiglia : Grigi, tigrati, coccolosi, riservati, con pedigree o senza blasone, i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente quanto e più dei cani. E Domani 17 febbraio è la Giornata internazionale dedicata a tutti loro e ai circa 8 milioni di mici che vivono con le famiglie italiane. Indetta nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare (Ifaw), la Giornata per molti Paesi cade l’8 agosto, ma la scelta del 17 febbraio per ...

Un fiore per Salvini : lanciamo la Giornata nazionale della gentilezza verso gli avversari politici : Il problema più grave che abbiamo di fronte è la deriva cattivista di gran parte degli italiani. Salvini non è la causa ma il prodotto di questa ondata di paura. Salvini è soltanto un abile interprete delle pulsioni animalesche di difesa territoriale. La causa ultima è la crisi economica che ci ha colpito buttandoci nell’incertezza sul futuro; e i troppi cambiamenti, troppo veloci, portati nella vita quotidiana dalle nuove tecnologie. Molti ...

Giornata Internazionale contro il Cancro Infantile : “I piccoli pazienti oncologici chiedono cure personalizzate” : Negli anni Settanta soltanto 3 bambini su 10 sopravvivevano a una diagnosi di Cancro, oggi invece 3 piccoli su 4 guariscono completamente, grazie agli straordinari progressi raggiunti da medici e ricercatori nella comprensione dei meccanismi molecolari di base e nello studio di nuovi trattamenti. In occasione della Giornata Internazionale contro il Cancro Infantile, il 15 febbraio, AIRC non può non ricordare che per molti tumori pediatrici, ...

Giornata nazionale dell’Epilessia : “Combattere pregiudizi e disinformazione” : L’epilessia è una delle più comuni patologie neurologiche (circa 500.00 persone affette in Italia): sebbene possa insorgere a qualunque età, il maggior numero di casi si registra in epoca neonatale-infantile e nell’anziano. In occasione della Giornata Nazionale dell’Epilessia, che si celebra oggi, la Società Italiana di Neurologia sottolinea i passi avanti compiuti dalla ricerca: attualmente le opportunità terapeutiche ...

Le donne dell’INGV per la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza : L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, nata nel 2015 sotto l’egida delle Nazioni Unite per riconoscere l’importante ruolo delle donne nella Scienza come agenti del cambiamento e dell’innovazione nonostante siano ancora non equamente rappresentate (https://womeninscienceday.org). L’INGV ha voluto testimoniare la sua presenza e la sua partecipazione con le immagini che ...

Giornata Internazionale dell’Epilessia : a Reggio Calabria visite gratuite e una Tavola Rotonda per sensibilizzare i cittadini : È in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia (11 febbraio) che la Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) organizza a Reggio Calabria importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più diffuse: oltre 500.000, infatti, le persone colpite in Italia e oltre 10.000 i casi nella sola Regione Calabria. Lunedì 11 febbraio Open Day presso il Centro Regionale Epilessie diretto dal Prof. ...

Le Meraviglie della Campania Felix : visita guidata gratuita al Museo Campano di Capua domenica 24 per la Giornata Internazionale della Guida ... : Ci sarà anche il Museo Provinciale Campano di Capua tra i protagonisti delle visite organizzate ogni anno per la Giornata Internazionale della Guida Turistica, celebrata in tutto il mondo il 21 febbraio coinvolgendo i professionisti regolarmente abilitati all'attività di Guida Turistica che, in occasione di questa ricorrenza, si offrono di accompagnare gratuitamente visitatori e ...

'Il cielo nella stanza' per la Giornata nazionale contro il bullismo a scuola : ... criminali, asociali, borderline attraverso una forte azione di sensibilizzazione dei giovani, delle famiglie e di tutti coloro che operano nel mondo della scuola, del volontariato, dello sport. In ...