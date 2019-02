Giarrusso M5s sul gesto delle manette fatte ai militanti del Pd 

agi

(Di giovedì 21 febbraio 2019) “Il caso Salvini, per noi grillini, è stata una cosa diversa”, a parlare, al Corriere della Sera, il senatore 5Stelle Mario Michele, che proprio ieri, il giorno dopo il decreto dei poco più dei 50mila della piattaforma Rosseau di non permettere alla procura di Catania di procedere contro l'alleato di governo Matteo Salvini in merito al caso “Nave Diciotti”, si è reso protagonista di una scena che ha indignato molti: ilnei confronti dei colleghi senatori sponda PD.Unche non ha stupito chi lo segue da tempo, sono infatti diverse le uscite diconsiderate perlomeno inappropriate; come quando a La Zanzara disse che Renzi è da impiccare “Sì, insomma… avete presente la cosa che si fa su un albero, attaccando la corda?” o, per restare in tema ma cambiando modalità di esecuzione, su Facebook invitò il giornalista Rai Davide Camarrone: “Buttati ...