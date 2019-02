Giarrusso - il senatore che cita la forca : «Io manettaro. Non chiedo scusa per il gesto. Donne toste nel Pd» : Dopo le polemiche: ero impaurito dai parlamentari pd, la Morani è una tosta

Diciotti - ministro Bonafede : “Gesto di Giarrusso non è da senatore della Repubblica” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) ha criticato duramente il gesto del senatore Giarrusso: "È sicuramente sbagliato, un senatore della Repubblica non deve permettersi di farlo". Più morbido il vicepremier Luigi Di Maio: "Credo che gli sia scappata un po' di mano la situazione per la pressione: lì c'erano i senatori del Pd che protestavano"Continua a leggere