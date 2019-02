ilfattoquotidiano

: Il pezzo di Giancarlo #Dotto è imbarazzante e la dice lunga sulla considerazione delle donne nella nostra società.… - insopportabile : Il pezzo di Giancarlo #Dotto è imbarazzante e la dice lunga sulla considerazione delle donne nella nostra società.… - Cascavel47 : Giancarlo Dotto: “Una donna che parla di calcio smette di esistere”. Diletta Leotta lo attacca: “Da oggi sarà il mi… - TutteLeNotizie : Giancarlo Dotto: “Una donna che parla di calcio smette di esistere”. Diletta Leotta lo… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Tiene banco in questi giorni il dibattito scatenato dalle frasi definite sessiste pronunciate da Fulvio Collovati, che sono gli sono costate la sospensione in Rai. Sulla vicenda è intervenuto anche il giornalista, che ha “difeso” Collovati rincarando la dose a modo suo: “Condivido Fulvio Collovati, non mi piace come l’ha detto. Vado più estremo. Una, ma diciamola femmina, chedi, non mi rivolta lo stomaco,di esistere l’attimo stesso in cui lo fa. Ma non perché sia inadeguata e blateri sfondoni, come insinua maldestro Collovati”.Parole che non sono piaciute affatto a, che ha scritto una lettera a Dagospia:”A quanto pare, sono capace di fare il mio mestiere così bene che la mia professionalità fa arricciare il naso, o venire la pelle d’oca, ad una delle penne più affermate del giornalismo sportivo: ...