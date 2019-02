Genova | 113 immobili confiscati abbandonati dallo Stato “Alcuni rischiano di crollare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) A dieci anni dalla più grande confisca di beni alla criminalità organizzata mai avvenuta in tutto il Nord Italia, 115 locali dei quali 96 nel centro storico di, solo duesono stati riassegnati a uso sociale come previsto dalla legge. Gli appartamenti che furono della famiglia Canfarotta, da sempre degradati, sono ormai pericolanti e fatiscenti, i locali a piano strada sembrano più simili a grotte che a cantine, dentro a molti di questi spazi continuano a verificarsi gli illeciti che portarono al sequestro prima e alla confisca poi: sfruttamento della prostituzione e occupazioni abusive.Chi vive e lavora nel sestiere della Maddalena denuncia tutto questo da anni, ma gli elementi che emergono dall’audizione in Municipio I Centro Est della coadiutrice dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati ealla ...