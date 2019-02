Gennaro Gattuso prima di Milan-Empoli | La formazione? La fa mia moglie

Milan Empoli - Gennaro Gattuso LIVE in conferenza stampa : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Designato anche l'arbitro per l'incontro di domani sera: dirigerà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. LE DESIGNAZIONI DELLA 25GIORNATA - di ...

Milan - Gennaro Gattuso loda i suoi uomini : “bene Piatek e Romagnoli - occhio però a questa Atalanta” : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che l’Atalanta di Gasperini può dare molto fastidio alla sua squadra con un gioco unico in Serie A “L’Atalanta è una squadra unica nel suo genere. Quella di Bergamo sarà una partita importante ma ci sono ancora 45 punti a disposizione, il campionato è lungo. E’ una partita da affrontare con grande serietà perché loro hanno parecchie armi per metterci in difficoltà“. Fotografa ...

Milan - Gennaro Gattuso : 'Paquetà incredibile'/ Ultime notizie : 'Donnarumma tra i più forti portieri al mondo' : Milan-Cagliari è terminata 3-0, soddisfatto Gennaro Gattuso: 'Sono abituato alle pressioni, devo solo continuare a lavorare'.

Gennaro Gattuso - l'esempio del mister ai cugini interisti senza idee : Quello che si è visto ieri a San Siro va oltre le logiche del calcio. L' Inter non è la Juve e neppure il Napoli, ma dispone di un potenziale decisamente superiore a quello del Sassuolo (0-0), del Torino (1-0 per i granata) e del Bologna (0-1). La squadra che fu di Inzaghi e ora è di Mihajlovic non

Milan - Luciano Moggi : il miracolo di Gennaro Gattuso : Si parte con la Roma in casa contro il Toro. Gara divertente per i 5 gol; Di Francesco felice per i tre punti, meno per quel che la squadra gli ha fatto vedere. Considerando l' altalena tra gol giallorossi e rimonte toriniste, è stata una sfida fuori dagli schemi, come succede spesso alla Roma, il c

Mercato Milan - Gennaro Gattuso allo scoperto - : L'addio di Gonzalo Higuain è un duro colpo da assorbire e Gennaro Gattuso dice la sua sul Mercato del Milan. 'Mi aspetto regali da mia moglie quando compio gli anni sottolinea -. Abbiamo preso un ...

Milan - Gennaro Gattuso ed il caso Higuain : “se mi ha deluso? Ecco cosa dico” - e su Piatek… : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato dell’addio imminente di Gonzalo Higuain e del possibile approdo in rossonero di Piatek “Higuain? Non sono deluso, io sono stato calciatore e so come alle volte ragiona un giocatore. Ho fatto di tutto, lui con me si è comportato molto bene. Accetto la scelta, ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane. Peccato perché potevamo metterlo nelle condizioni di esprimersi meglio. Ancora non ...

Milan - l'illusione di Gennaro Gattuso : soltanto lui crede a Gonzalo Higuain : C' è da capirlo, il povero Rino Gattuso. In estate il suo capitano, Leonardo Bonucci, ha mollato il Milan per tornarsene alla Juve. Questioni di famiglia e di dubbie proprietà cinesi. Adesso, nonostante una società solida e una stagione in linea con gli obiettivi, l' unico suo top player sta per abb

Buon compleanno Massimo Silvestri - Oscar Prudente - Gennaro Gattuso… : Buon compleanno Massimo Silvestri, Oscar Prudente, Gennaro Gattuso… …Lucas Leiva, Marcello Costa, Anna Tatangelo, Wilbur Smith, Dan Peterson, Dario Antiseri, Sergio Cragnotti, Joan Baez, Massimiliano Fuksas, Gianfranco Polillo, Leo Gullotta, Franca Viola, Lucio Romano, Rigoberta Menchu Tu, Karl Zeller, Claudio Caniggia, Tonino Carotone, Andrea Stramaccioni, Daniele Conti, Marco Donati, Michele Rinaldi, Umberto Eusepi, Martina Merlino, Ferruccio ...

Milan - Gennaro Gattuso ai titoli di coda : partitaccia e 0-0 col Frosinone : Ufficiale: Gennaro Gattuso ai titoli di coda. Il suo Milan si ferma anche nella trasferta del 26 dicembre sul campo del Frosinone, la partita delle 12.30 finisce con un mesto zero a zero. Nessun gol e ancor meno idee. Squadra imbolsita e ora ufficialmente allo sbando. Lunghi minuti di gioco sterile,

Milan - Gennaro Gattuso esonerato? La voce clamorosa : arriva Francesco Guidolin : Le ore di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan sarebbero contate. Indiscrezioni danno quasi per scontato l'esonero dopo le prossime due partite, Frosinone in trasferta a Santo Stefano e Spal il 29 ...

Milan - prossime gare decisive per il futuro di Gennaro Gattuso : I numeri delle ultime due settimane in casa rossonera mettono paura e sradicano il Milan dalle proprie certezze. Solo due punti e zero gol realizzati nelle ultime tre partite in Serie A contro Torino, Fiorentina e Bologna in trasferta. Perso il quarto posto e l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League, è il momento più delicato della stagione e dell'era Gattuso. Una crisi che ha colpito i simboli della squadra, con Gonzalo Higuain a ...

Milan - Gennaro Gattuso a un passo dall'esonero : si scalda Arsene Wenger : Per Gennaro Gattuso quelle con Frosinone e Spal potrebbero essere le ultime due partite sulla panchina del Milan: l'esonero, dopo il crac con la Fiorentina, è a un passo. Se Leonardo, Maldini e ...

Milan - Gennaro Gattuso ha 10 giorni per salvarsi : nuovo mister - un nome-bomba : Qui Milan, dove Gennaro Gattuso sarebbe di nuovo a rischio esonero dopo il deludente e asfittico pareggio col Bologna e il disastro ad Atene contro l'Olympiacos in Europa League. Il mister avrebbe ...