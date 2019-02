Gattuso | «Non voglio complimenti | questo è il Milan di tutti»

Milan - Gattuso : 'Con Iachini non si scherza. Paquetà? Fa tutti i ruoli' : La 25ª giornata di Serie A si aprirà, domani, con il match di San Siro tra Milan e Empoli. I rossoneri vogliono proseguire nel cammino verso la Champions, dopo la bella vittoria in casa dell'Atalanta. ...

Gattuso : 'Non siamo fenomeni - ma abbiamo voglia di fare un passo in più' : 'abbiamo dimostrato organizzazione e compattezza, nel coprire il campo e nel sacrificarsi. Vedere Piatek, Paquetà e Suso dà la sensazione di grande qualità'. Rino Gattuso è a ragione soddisfatto per ...

Atalanta-Milan - Gasperini : 'Non è una partita decisiva. Bravo Gattuso - ha dato una svolta' : Un solo punto di differenza separa Atalanta e Milan in classifica, rispettivamente quinta e quarta nel campionato di Serie A. Quello di domani, dunque, sarà un vero e proprio scontro diretto per la ...

Milan - Gattuso : «Champions? Dobbiamo giocarcela fino a primavera - non ci sono sfide facili» : È stata una settimana brutta per il mondo del calcio: siamo vicini ai famigliari di Emiliano Sala. Ho sentito le parole di Manuel Bortuzzo, mi hanno toccato tantissimo. Lui è un esempio per tutti, ...

Donnarumma al top - Gattuso elogia Reina : “Lui non fa giochini” : Gennaro Gattuso, in vista della sfida tra Milan e Cagliari di domani sera a San Siro, ha tenuto quest’oggi la consueta conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti trattati, tra cui lo strepitoso momento di forma di Gianluigi Donnarumma finito nelle mani sapienti di Valerio Fiori, ma allenato fino a poco tempo da Alfredo Magni. Proprio questo avvicendamento sarebbe, secondo alcuni, la ragione dell’esplosione del numero uno ...

Milan - Cutrone : 'Vivo per il gol - non mi accontento mai. Gattuso è l'allenatore giusto' : Cosa mi emoziona di più? La mia famiglia, a loro darei il mondo e a loro dedico ogni gol". Un'analisi, poi, sui giovani italiani: "Non tutti arrivano, magari qualcuno si sente appagato e si ...

Milan - Gattuso ha convinto tutti : futuro non a rischio - Elliott lo blinda : ERA A rischio - Sì perchè come confermato dalla Gazzetta dello Sport , Gattuso fino a fine dicembre era un allenatore a rischio esonero. Elliott non era convinto al 100% di un allenatore scelto dalla ...

Ambrosini : "Milan cresciuto con Gattuso. E se l'Inter non riparte..." : Sorpasso Milan sull'Inter? Se i nerazzurri non cambiano passo può succedere, perché questo è un Diavolo in crescita. Parola di Massimo Ambrosini, uno che di rossonero e Champions se ne intende. Nell'...

Milan - Scaroni : "Corsa con l'Inter? Non faccio calcoli. Squadra unita - merito di Gattuso" : "Io non faccio calcoli, cerchiamo di fare il nostro meglio ma adesso il Milan è diventato una Squadra. Sono felice del clima che si è creato, e di questo va dato merito a Gattuso, che ha mantenuto da ...

Domanda su Salvini - Gattuso Non risponde : 'Passiamo a un'altra' : "Il vicepremier Salvini prima ha detto di non voler commentare perché sennò Gattuso si offende, poi però ha detto che sono stati due punti persi e si Domanda perché Calhanoglu abbia giocato per 90 ...

Milan - Gattuso 'Non mi fido della Roma - sarà partita difficile' : MilanO - Il Milan si rituffa in campionato, dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia contro il Napoli. Ad attendere la squadra rossonera c'è uno spareggio per la difesa del 4° posto all'Olimpico con ...

Gattuso Non si fida della crisi : 'Contro la Roma non è mai facile' : Rino Gattuso non si fida della Roma, 'Non è mai facile giocare contro di loro', ed elogia Zaniolo: 'Ho una grandissima ammirazione per lui. Spero non si perda, testa giù e si lavora. È uno dei talenti ...

Milan - Bakayoko non si nasconde : “la Champions è possibile. Gattuso? Trasmette amore ai suoi giocatori” : Il giocatore del Milan ha parlato del momento positivo della squadra, fissando gli obiettivi per questa stagione e sottolineando di voler rimanere in rossonero Un inizio in salita, prima di prendersi la scena inanellando una serie di prestazioni positive che hanno spinto Gattuso a dargli sempre più fiducia. Spada/LaPresse Tiemoué Bakayoko non ha nessuna intenzione di fermarsi, prendendo per mano il Milan e conducendolo verso la ...