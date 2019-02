Frosinone | Stirpe a Ciofani | ' Il rolex te lo ricompro io | pensa a segnare'

Biglietti Frosinone-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del “Benito Stirpe” : Sabato 23 febbraio alle 20.30 al “Benito Stirpe” andrà in scena il match tra Frosinone e Roma, valido per 25° turno del campionato di calcio di Serie A. Sul rettangolo verde ciociaro la posta in palio sarà molto alta anche se gli obiettivi delle due compagini saranno molto diversi. I gialloazzurri, reduci dal ko di Torino contro la Juventus, hanno necessità di centrare i tre punti per tenere ancora in vita le speranze salvezza. Il ...

Frosinone - intervista a Maurizio Stirpe : 'Io - tra regione e sentimento' : Non ha mai nascosto la propria simpatia per la Roma, ma sabato sera al Benito Stirpe, lo stadio-gioiello da 16.227 posti tutti al coperto intitolato a suo padre che a metà anni '60 alla guida del ...

Frosinone - si decide tutto allo Stirpe : Frosinone - Il Frosinone deve riuscire a cambiare passo nelle partite casalinghe. Ad oggi Ciofani e compagni non hanno ancora vinto al 'Benito Stirpe', ed invece da qui in avanti sarà di fondamentale ...

Esodo dei tifosi della Lazio a Frosinone - e c'è malumore allo Stirpe - : A Frosinone sarà Esodo dei tifosi della Lazio. Troppo importante la partita, dopo il pareggio di Roma e Milan e la sconfitta contro l'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, i tifosi della Lazio allo Stirpe saranno circa 1100. Il Frosinone, dopo il sold out del settore ospiti che conta circa 1035 unità, ha messo in vendita altri 100 tagliandi per i tifosi ...

De Laurentiis vs Frosinone : "che ci fa in Serie A?/ Stirpe al Napoli - "no consigli da chi non ha vinto nulla" : Aurelio De Laurentiis attacca il Frosinone e le 'piccole': 'che cosa ci fanno in Serie A?'. Bufera sul Presidente del Napoli, la replica di Stirpe

ADL : «Che ci fa il Frosinone in A?» - Stirpe : «Come Napoleone e non vince» : È polemica verbale tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello del Frosinone Maurizio Stirpe. Ad innescarla è stato 'Adl', che in un'intervista al New York...

De Laurentiis : 'Frosinone non da serie A'. Stirpe risponde : 'Napoli con lui non ha vinto nulla' : Nella vita ancora prima che nel calcio serve rispetto e io qui non ne vedo: invece bisognerebbe averne sempre per gli avversari, lo sport deve insegnare questi valori. Se invece insegna prepotenza ...

Stirpe risponde a De Laurentiis : “Meno soldi alle big per darli a squadre come il Frosinone” : Il presidente del Frosinone ha replicato alle parole del patron del Napoli, che in un articolo del New York Times aveva attaccato i ciociari. L'articolo Stirpe risponde a De Laurentiis: “Meno soldi alle big per darli a squadre come il Frosinone” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

De Laurentiis attacca il Frosinone : “cosa fa in Serie A?” Stirpe risponde a tono - “un cafone che non ha vinto nulla” : Stirpe e De Laurentiis non se le sono mandate a dire a distanza, una polemica furente che ha visto Frosinone e Napoli protagoniste Botta e risposta a distanza abbastanza duro tra Frosinone e Napoli, più precisamente tra i presidenti Stirpe e De Laurentiis. Il tutto è partito da un’intervista del patron partenopeo al New York Times. Parlando della nostra Serie A, De Laurentiis non è stato certo tenero con le cosiddette piccole: ...

Frosinone-Milan 0-0 - la sterilità offensiva blocca i rossoneri allo “Stirpe” [FOTO e VIDEO] : 1/48 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Longo esonerato - Baroni nuovo allenatore Frosinone/ Stirpe : 'Paga l'ansia di tutto l'ambiente' : Il Frosinone ha deciso di esonerare Moreno Longo per affidare la sua panchina a Marco Baroni. Una decisione che arriva dopo 16 partite con 8 punti

Calciomercato Frosinone - Stirpe annuncia rinforzi a gennaio : Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe nel corso di una conferenza stampa commenta l’esonero di Moreno Longo: “Non e’ stata una decisione semplice e non mi ha fatto assolutamente piacere. Longo paga un percorso non semplice ed una situazione ambientale ormai complessa. Rimarra’ comunque nella storia di questa societa’ dopo la promozione dello scorso anno. Di certo non e’ l’unico responsabile ...

Frosinone - contestazione pesante allo “Stirpe” : Longo esonerato? : Al termine di Frosinone-Sassuolo, in cui i padroni di casa hanno subito l’ennesima sconfitta, è esplosa la contestazione dello “Stirpe”. I tifosi hanno sonoramente fischiato la squadra, accogliendone il rientro negli spogliatoi con parole pesanti. È la prima volta, nonostante i diversi passi falsi, che il pubblico si esprime senza mezzi termini nei confronti di una squadra che non riesce a svoltare, pur non difettando in ...