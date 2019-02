Francia | Ferrero sospende produzione di Nutella | Difetto di qualità

Ferrero sospende la produzione Nutella in Francia - "difetto di qualità" : La Ferrero ha deciso di "sospendere temporaneamente", "per precauzione", la produzione nel più grande stabilimento di Nutella al mondo, a Villers-Ecalles nel nord della Francia, dopo che controlli interni hanno individuato "un difetto di qualità" nella produzione di "Nutella e Kinder Bueno". "Per ora - ha fatto sapere l'azienda - possiamo dire che nessun prodotto attualmente sul mercato è stato colpito dalla situazione e la fornitura ...