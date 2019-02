Francia | Canal + potrebbe acquistare beIN Sports

Mediapro pronto a lanciare il canale per la Ligue 1 in Francia : Dopo il flop in Italia con la Serie A, Mediapro è pronta a lanciare in Francia il proprio canale tv dedicato esclusivamente al calcio. L'articolo Mediapro pronto a lanciare il canale per la Ligue 1 in Francia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.